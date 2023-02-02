https://ria.ru/20230202/turtsiya-1849271489.html

Источник: Турция и Россия могут обсудить обслуживание самолетов

Источник: Турция и Россия могут обсудить обслуживание самолетов - РИА Новости, 02.02.2023

Источник: Турция и Россия могут обсудить обслуживание самолетов

Профильные компании Турции не получали официальных уведомлений о рисках обслуживания российских авиалайнеров из-за санкций США, в случае необходимости могут... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:18

2023-02-02T15:18

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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Профильные компании Турции не получали официальных уведомлений о рисках обслуживания российских авиалайнеров из-за санкций США, в случае необходимости могут начать консультации с российской стороной, сообщил РИА Новости осведомленный источник в одной из турецких компаний.Компания Havaş, обслуживающая самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать более 170 Boeing российских авиакомпаний из-за санкций США. Но перевозчики могут воспользоваться услугами ее конкурентов, сообщило ранее издание РБК."Мы тоже видели публикации в СМИ, но на данный момент никаких официальных уведомлений на этот счет не получено", - сказал собеседник агентства.При этом собеседник агентства не исключил проведение консультаций с российской стороной в случае необходимости."Российский рынок значимый для компаний, занимающихся обслуживанием, перевозками. Поэтому при возникновении рисков не исключены консультации, это рабочий процесс. Но на данный момент никаких проблем нет", - сказал он.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что якобы Вашингтон давит на Анкару, чтобы та запретила прибытие и обслуживание рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства. По данным американской газеты, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.В министерстве транспорта и инфраструктуры, куда РИА Новости ранее обратилось с соответствующим запросом, заявили, что расследуют вопрос.

https://ria.ru/20230127/ukazaniya-1847777883.html

https://ria.ru/20230126/samolety-1847626455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, в мире, рбк (медиагруппа), сша, новости - туризм