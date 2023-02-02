https://ria.ru/20230202/turtsiya-1849246376.html

Франция закрыла консульство в Стамбуле

Франция закрыла консульство в Стамбуле - РИА Новости, 02.02.2023

Франция закрыла консульство в Стамбуле

Генконсульство Франции в Стамбуле приостановило работу, это уже пятая страна, которая пошла на такой шаг. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:04

2023-02-02T14:04

2023-02-02T14:04

в мире

стамбул

сша

франция

сулейман сойлу

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Генконсульство Франции в Стамбуле приостановило работу, это уже пятая страна, которая пошла на такой шаг. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. "Генеральное консульство Франции в Стамбуле закрыто для посещения в четверг 2 февраля и пятницу 3 февраля. По административным вопросам с нами можно связаться по электронной почте", - сообщило консульство. Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Генеральное консульство США в Стамбуле не планирует прекращать прием посетителей вслед за четырьмя западными странами из-за угрозы терактов в городе, о которой само и предупредило. Вышеупомянутые консульства за исключением дипмиссии США расположены на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, или неподалеку от нее. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.

https://ria.ru/20230202/konsulstva-1849165241.html

https://ria.ru/20230201/konsulstvo-1848927974.html

стамбул

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, сша, франция, сулейман сойлу