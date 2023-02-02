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Франция закрыла консульство в Стамбуле - РИА Новости, 02.02.2023
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Франция закрыла консульство в Стамбуле
Франция закрыла консульство в Стамбуле - РИА Новости, 02.02.2023
Франция закрыла консульство в Стамбуле
Генконсульство Франции в Стамбуле приостановило работу, это уже пятая страна, которая пошла на такой шаг. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:04
2023-02-02T14:04
в мире
стамбул
сша
франция
сулейман сойлу
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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Генконсульство Франции в Стамбуле приостановило работу, это уже пятая страна, которая пошла на такой шаг. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. "Генеральное консульство Франции в Стамбуле закрыто для посещения в четверг 2 февраля и пятницу 3 февраля. По административным вопросам с нами можно связаться по электронной почте", - сообщило консульство. Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Генеральное консульство США в Стамбуле не планирует прекращать прием посетителей вслед за четырьмя западными странами из-за угрозы терактов в городе, о которой само и предупредило. Вышеупомянутые консульства за исключением дипмиссии США расположены на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, или неподалеку от нее. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.
https://ria.ru/20230202/konsulstva-1849165241.html
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в мире, стамбул, сша, франция, сулейман сойлу
В мире, Стамбул, США, Франция, Сулейман Сойлу
14:04 02.02.2023
 
Франция закрыла консульство в Стамбуле

Франция стала пятой страной, закрывшей консульство в Стамбуле

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Генконсульство Франции в Стамбуле приостановило работу, это уже пятая страна, которая пошла на такой шаг.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:56
В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы
"Генеральное консульство Франции в Стамбуле закрыто для посещения в четверг 2 февраля и пятницу 3 февраля. По административным вопросам с нами можно связаться по электронной почте", - сообщило консульство.
Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Генеральное консульство США в Стамбуле не планирует прекращать прием посетителей вслед за четырьмя западными странами из-за угрозы терактов в городе, о которой само и предупредило.
Вышеупомянутые консульства за исключением дипмиссии США расположены на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, или неподалеку от нее.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:06
Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности
 
В миреСтамбулСШАФранцияСулейман Сойлу
 
 
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