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СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах - РИА Новости, 02.02.2023
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СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах
СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах
Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службах... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:44
2023-02-02T10:45
в мире
стамбул
турция
сша
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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службах безопасности. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме. "Ни одна из этих стран, которые заявили о возможном теракте, указав в своих сообщениях четкий адрес, не связалась с органами безопасности Турции. Источники в разведке и службах безопасности заявили, что никакой разведывательной информации или предупреждения от США и других стран не поступало. Министерство внутренних дел также сделало заявление по этому вопросу и заявило, что необходимые меры предосторожности против провокаций были приняты заранее, до заявлений этих стран. В заявлении было указано, что в случае обмена разведданными информация тщательно анализируется", - пишет турецкое издание.
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в мире, стамбул, турция, сша
В мире, Стамбул, Турция, США
10:44 02.02.2023 (обновлено: 10:45 02.02.2023)
 
СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах

Yeni Şafak: Турция не получала от США и других стран разведданных о готовящихся терактах

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службах безопасности.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме.
"Ни одна из этих стран, которые заявили о возможном теракте, указав в своих сообщениях четкий адрес, не связалась с органами безопасности Турции. Источники в разведке и службах безопасности заявили, что никакой разведывательной информации или предупреждения от США и других стран не поступало. Министерство внутренних дел также сделало заявление по этому вопросу и заявило, что необходимые меры предосторожности против провокаций были приняты заранее, до заявлений этих стран. В заявлении было указано, что в случае обмена разведданными информация тщательно анализируется", - пишет турецкое издание.
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