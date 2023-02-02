https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html

СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах

СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах

Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службах... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:44

2023-02-02T10:44

2023-02-02T10:45

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стамбул

турция

сша

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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службах безопасности. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме. "Ни одна из этих стран, которые заявили о возможном теракте, указав в своих сообщениях четкий адрес, не связалась с органами безопасности Турции. Источники в разведке и службах безопасности заявили, что никакой разведывательной информации или предупреждения от США и других стран не поступало. Министерство внутренних дел также сделало заявление по этому вопросу и заявило, что необходимые меры предосторожности против провокаций были приняты заранее, до заявлений этих стран. В заявлении было указано, что в случае обмена разведданными информация тщательно анализируется", - пишет турецкое издание.

https://ria.ru/20230201/tanki-1849100612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, сша