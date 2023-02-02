10:44 02.02.2023 (обновлено: 10:45 02.02.2023)
СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах
Yeni Şafak: Турция не получала от США и других стран разведданных о готовящихся терактах
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах, пишет в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службах безопасности.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме.
"Ни одна из этих стран, которые заявили о возможном теракте, указав в своих сообщениях четкий адрес, не связалась с органами безопасности Турции. Источники в разведке и службах безопасности заявили, что никакой разведывательной информации или предупреждения от США и других стран не поступало. Министерство внутренних дел также сделало заявление по этому вопросу и заявило, что необходимые меры предосторожности против провокаций были приняты заранее, до заявлений этих стран. В заявлении было указано, что в случае обмена разведданными информация тщательно анализируется", - пишет турецкое издание.