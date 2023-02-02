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Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх - РИА Новости, 02.02.2023
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Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх
Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх - РИА Новости, 02.02.2023
Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх
Героизм, проявленный народом во время обороны Сталинграда, сегодня вдохновляет бойцов в зоне СВО, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:59
2023-02-02T12:34
общество
сталинград
россия
ссср
сергей шойгу
русская православная церковь
сталинградская битва (1942-1943)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Героизм, проявленный народом во время обороны Сталинграда, сегодня вдохновляет бойцов в зоне СВО, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующее послание к министру обороны России Сергею Шойгу опубликовано в четверг на сайте Русской православной церкви. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. "Сердечно поздравляю Вас и Ваших соратников с Днем Воинской славы - 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Подвиг отцов и дедов, проявивших беспримерные героизм, доблесть и самопожертвование во время обороны Сталинграда, и сегодня вдохновляет наших мужественных воинов, выполняющих ответственные боевые задачи на полях специальной военной операции и отстаивающих суверенитет, независимость и безопасность нашей страны", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, сотрудничество Русской церкви и государственной власти, направленное в том числе "на сохранение исторической памяти народа", будет способствовать "патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению норм традиционной морали в жизни общества". "Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации доброго здоровья, бодрости духа, мужества и щедрой помощи Божией в служении на пользу Отечества", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155750.html
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общество, сталинград, россия, ссср, сергей шойгу, русская православная церковь, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Сталинград, Россия, СССР, Сергей Шойгу, Русская православная церковь, Сталинградская битва (1942-1943), Специальная военная операция на Украине
11:59 02.02.2023 (обновлено: 12:34 02.02.2023)
 
Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх

Патриарх Кирилл: подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Героизм, проявленный народом во время обороны Сталинграда, сегодня вдохновляет бойцов в зоне СВО, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Соответствующее послание к министру обороны России Сергею Шойгу опубликовано в четверг на сайте Русской православной церкви.
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
"Сердечно поздравляю Вас и Ваших соратников с Днем Воинской славы - 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Подвиг отцов и дедов, проявивших беспримерные героизм, доблесть и самопожертвование во время обороны Сталинграда, и сегодня вдохновляет наших мужественных воинов, выполняющих ответственные боевые задачи на полях специальной военной операции и отстаивающих суверенитет, независимость и безопасность нашей страны", - сказал патриарх Кирилл.
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:35
Сталинградская битва: 80-летие Победы Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.
По его словам, сотрудничество Русской церкви и государственной власти, направленное в том числе "на сохранение исторической памяти народа", будет способствовать "патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению норм традиционной морали в жизни общества".
"Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации доброго здоровья, бодрости духа, мужества и щедрой помощи Божией в служении на пользу Отечества", - заключил патриарх Кирилл.
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСталинградРоссияСССРСергей ШойгуРусская православная церковьСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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