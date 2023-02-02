https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849195888.html

Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх

Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх - РИА Новости, 02.02.2023

Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет бойцов во время СВО, заявил патриарх

Героизм, проявленный народом во время обороны Сталинграда, сегодня вдохновляет бойцов в зоне СВО, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:59

2023-02-02T11:59

2023-02-02T12:34

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сергей шойгу

русская православная церковь

сталинградская битва (1942-1943)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Героизм, проявленный народом во время обороны Сталинграда, сегодня вдохновляет бойцов в зоне СВО, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующее послание к министру обороны России Сергею Шойгу опубликовано в четверг на сайте Русской православной церкви. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. "Сердечно поздравляю Вас и Ваших соратников с Днем Воинской славы - 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Подвиг отцов и дедов, проявивших беспримерные героизм, доблесть и самопожертвование во время обороны Сталинграда, и сегодня вдохновляет наших мужественных воинов, выполняющих ответственные боевые задачи на полях специальной военной операции и отстаивающих суверенитет, независимость и безопасность нашей страны", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, сотрудничество Русской церкви и государственной власти, направленное в том числе "на сохранение исторической памяти народа", будет способствовать "патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению норм традиционной морали в жизни общества". "Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации доброго здоровья, бодрости духа, мужества и щедрой помощи Божией в служении на пользу Отечества", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155750.html

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

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Варвара Скокшина

общество, сталинград, россия, ссср, сергей шойгу, русская православная церковь, сталинградская битва (1942-1943)