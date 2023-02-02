Сталинградская битва: 80-летие Победы

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.