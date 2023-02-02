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Сталинградская битва: 80-летие Победы - РИА Новости, 02.02.2023
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Сталинградская битва: 80-летие Победы
Сталинградская битва: 80-летие Победы - РИА Новости, 02.02.2023
Сталинградская битва: 80-летие Победы
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.
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Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
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сталинград, сталинградская битва (1942-1943), видео
Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Видео
Сталинградская битва: 80-летие Победы
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.
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10:35 02.02.2023 (обновлено: 11:56 02.02.2023)
 

Сталинградская битва: 80-летие Победы

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Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.
 
Сталинград
 
 
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