https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155750.html
Сталинградская битва: 80-летие Победы
Сталинградская битва: 80-летие Победы - РИА Новости, 02.02.2023
Сталинградская битва: 80-летие Победы
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.
2023-02-02T10:35
2023-02-02T10:35
2023-02-02T11:56
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832748417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94f1ca53b500d4bfb531f3c516198e4a.jpg
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832748417_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_ace9d795ccf60e5950d380d39513f208.jpg
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
2023-02-02T10:35
true
PT2M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сталинград, сталинградская битва (1942-1943), видео
Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Видео
Сталинградская битва: 80-летие Победы
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.
2023-02-02T10:35
true
PT2M24S
10:35 02.02.2023 (обновлено: 11:56 02.02.2023)
Сталинградская битва: 80-летие Победы
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, была поставлена финальная точка в Сталинградской битве. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек.