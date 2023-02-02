https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849121055.html

Историк рассказал, что помогло СССР победить в Сталинградской битве

Историк рассказал, что помогло СССР победить в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023

Историк рассказал, что помогло СССР победить в Сталинградской битве

Ржевская битва помогла отвлечь значительные силы немцев, которые предполагалось перебросить на юг – если бы это произошло, то это осложнило бы положение СССР... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:18

2023-02-02T04:18

2023-02-02T04:18

безопасность

ссср

сталинград

ржев

российское военно-историческое общество (рвио)

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ржевская битва помогла отвлечь значительные силы немцев, которые предполагалось перебросить на юг – если бы это произошло, то это осложнило бы положение СССР под Сталинградом, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. "Со Сталинградской битвой тесно связана другая героическая страница ВОВ, которая получила должное внимание российских историков совсем недавно. Речь идёт о Ржевской битве 1942-1943 годов <…> Есть документальные свидетельства того, что немецкое командование уже готовило переброску под Сталинград своих 15 дивизий в этот период, но они так и не были переброшены, потому что мы постоянно вели наступательные действия к Западу от Москвы", - сказал Мягков. По мнению историка, ожесточённые бои за Ржев, Вязьму и Сычёвку, в которых Красная Армия "перемалывала" нацистские силы, сделали невозможной переброску немцев под Сталинград, что во многом и определило успех операции "Уран" в результате которой советские войска окружили 6-ю немецкую армии во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом. Научный директор РВИО отметил, что запланированные к переброске на юг подразделения Вермахта могли бы помочь немецкой группировке под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна при попытке деблокирующего удара (операция "Винтергевиттер" по выводу из советского окружения армии Паулюса), но они были уничтожены или истощены в боях подо Ржевом. "В ноябре-декабре 1942 года проводилась операция "Марс", также известная как "Вторая Ржевско-Сычевская". Известно, что для нас она кончилась неудачно – мы прорвали немецкий фронт, но потом были вынуждены отойти на исходные позиции. Однако в это же время проводилась попытка деблокирующего удара группировки Манштейна в сторону 6-й армии маршала Паулюса. Если бы немцы получили бы поддержку пехотных и особенно танковых дивизий, переброшенных с ржевского направления, то ситуация на этом участке фронта могла бы стать для Красной армии критической", - пояснил Мягков. Ржевская битва Ржев был захвачен гитлеровцами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился под оккупацией. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к городу проходили ожесточенные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. В год 75-летия Победы (2020) были опубликованы архивные данные о потерях в ходе сражения - погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html

https://ria.ru/20230201/stalingrad-1848827669.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

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безопасность, ссср, сталинград, ржев, российское военно-историческое общество (рвио), сталинградская битва (1942-1943)