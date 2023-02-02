https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html

"Раньше ставки Гитлера": историк раскрыл детали работы разведки РККА

"Раньше ставки Гитлера": историк раскрыл детали работы разведки РККА - РИА Новости, 02.02.2023

"Раньше ставки Гитлера": историк раскрыл детали работы разведки РККА

Советские военные разведчики внесли огромный вклад в победу в Сталинградской битве, планы Гитлера под Сталинградом стали известны Разведывательному управлению... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:46

2023-02-02T00:46

2023-02-02T00:55

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красная армия (ркка)

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Советские военные разведчики внесли огромный вклад в победу в Сталинградской битве, планы Гитлера под Сталинградом стали известны Разведывательному управлению Рабоче-крестьянской Красной армии раньше командования вермахта, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, доктор исторических наук Владимир Винокуров. В России в четверг отмечается 80-летие победы под Сталинградом — битвы, которая внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. "К разгрому немецко-фашистских войск самое непосредственное отношение имели советские военные дипломаты, которые, находясь далеко от Родины, нашли ключи к операциям вермахта и помогли советским войскам сокрушить врага под Сталинградом", — подчеркнул Винокуров. Разведка РККА знакомится с директивой "Блау" Винокуров отметил, что в первом квартале 1942 года в Генеральном штабе РККА пытались определить, где германское командование может нанести главный удар. По его словам, мнения разошлись, но превалировало одно: главная цель германских войск — по-прежнему Москва. Однако Гитлер вынашивал более обширные планы, которые окончательно оформились 5 апреля в виде директивы №41 ("Блау"), содержавшей стратегический замысел германского командования по ведению войны на Восточном фронте в 1942 году. Главный удар намечался на южном направлении с "целью уничтожить противника западнее реки Дон и в последующем захватить нефтяные районы Кавказа и перевалы через Кавказский хребет". Значительное внимание при этом Берлин уделял сталинградскому направлению. Благодаря работе советских военных дипломатов, основные положения директивы №41 стали известны в Москве значительно раньше ее утверждения."Летом 1942 года замысел врага захватить Кавказ <…> был раскрыт достаточно быстро. Но и на этот раз у советского командования не было возможности обеспечить решительные действия по разгрому наступающей группировки противника в короткий срок", — отмечал генерал армии Сергей Штеменко.Москва в курсе планов Берлина "Первое донесение о планах Гитлера по весеннему наступлению на Восточном фронте поступило в Москву из аппарата военного атташе при посольстве СССР в Лондоне 3 марта 1942 года. В нем сообщалось о том, что Германия планирует весной 1942 года начать наступление в направлении Кавказа. Для этих целей Берлин добился договоренностей о направлении на Восточный фронт 16 новых румынских, 12 итальянских, десяти болгарских, двух словацких и нескольких венгерских дивизий полного состава", — заявил Винокуров. Он пояснил, что уже 15 марта один из источников сотрудника аппарата советского военного атташе в Лондоне передал содержание бесед японского посла в Берлине с министром иностранных дел Германии Риббентропом, состоявшихся 18, 22 и 23 февраля. В этих беседах Риббентроп говорил, что в операциях Германии против СССР в 1942 году первостепенное значение сыграет южный сектор Восточного фронта. Он утверждал, что именно там начнется наступление, а сражение развернется к северу. Винокуров подчеркнул, что активно работали в 1942 году и другие военно-дипломатические представительства. Сведения от них позволили Разведуправлению Красной армии подготовить в марте 1942 года спецсообщение в Генеральный штаб."Подготовка весеннего наступления подтверждается переброской немецких войск и материалов. За период с 1 января по 10 марта 1942 года переброшено до 35 дивизий, непрерывно идет людское пополнение действующей армии. <...> Центр тяжести весеннего наступления будет перенесен на южный сектор фронта со вспомогательным ударом на севере при одновременной демонстрации на центральном фронте против Москвы. Для весеннего наступления Германия вместе с союзниками выставит 65 новых дивизий. <...> Наиболее вероятный срок весеннего наступления — середина апреля или начало мая 1942 года", — сообщалось в документе.Он отметил, что в конце марта, в апреле и мае Разведуправление продолжало получать уточняющую информацию из своих зарубежных аппаратов о планах немцев. 31 марта источник аппарата военного атташе при правительствах Польши, Югославии и Чехословакии в Лондоне Гано сообщил в Москву: "По данным источника, заслуживающего доверия, из Берлина план немецкого наступления на Восточном фронте предусматривает два направления: удар на Ленинград для подкрепления Финляндии и разрыва связей и поставок в СССР через Белое море, а также наступление на Кавказ, где главное усилие предвидится в направлении на Сталинград и второстепенное — на Ростов и, кроме того, после захвата Крыма — на Майкоп. Главная цель наступления — захват Волги на всем ее протяжении. На западном берегу немцы намерены поставить сильные укрепления". Группировка вермахта под Сталинградом вскрыта "Таким образом, благодаря усилиям советских военных дипломатов, до начала наступательной операции советских войск под Сталинградом была вскрыта практически вся группировка войск противника первой линии с точностью до батальона, силы и система обороны многих соединений противника перед фронтом наших войск", — отметил Винокуров. "Были добыты точные сведения о дислокации основных ударных частей гитлеровских войск шестой полевой и четвертой танковой армий, третьей румынской и восьмой итальянской армий, о задачах и численности четвертого воздушного флота германских ВВС", — заключил военный дипломат.

https://ria.ru/20230201/stalingrad-1848827669.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

https://ria.ru/20230125/voronezh-1847218939.html

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