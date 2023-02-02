https://ria.ru/20230202/ssha-1849209887.html

Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров

Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров

Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:31

2023-02-02T12:31

2023-02-02T12:31

в мире

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. "Посмотрите, что сейчас происходит в США - как расколото общество, и как сейчас правящие власти пытаются этот раскол подавить и, в общем-то, пользуются достаточно, ее же пользуясь терминологией, авторитарными инструментами", - сказал он.

https://ria.ru/20230202/ssha-1849200781.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, сергей лавров