https://ria.ru/20230202/ssha-1849209887.html
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров
Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:31
2023-02-02T12:31
2023-02-02T12:31
в мире
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. "Посмотрите, что сейчас происходит в США - как расколото общество, и как сейчас правящие власти пытаются этот раскол подавить и, в общем-то, пользуются достаточно, ее же пользуясь терминологией, авторитарными инструментами", - сказал он.
https://ria.ru/20230202/ssha-1849200781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей лавров
В мире, США, Сергей Лавров
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: власти США пытаются подавить раскол в американском обществе