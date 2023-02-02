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Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров
Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:31
2023-02-02T12:31
в мире
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. "Посмотрите, что сейчас происходит в США - как расколото общество, и как сейчас правящие власти пытаются этот раскол подавить и, в общем-то, пользуются достаточно, ее же пользуясь терминологией, авторитарными инструментами", - сказал он.
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в мире, сша, сергей лавров
В мире, США, Сергей Лавров
12:31 02.02.2023
 
Власти США пытаются подавить раскол в обществе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: власти США пытаются подавить раскол в американском обществе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американское общество расколото, и правящие власти пытаются подавить раскол, пользуясь авторитарными инструментами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Посмотрите, что сейчас происходит в США - как расколото общество, и как сейчас правящие власти пытаются этот раскол подавить и, в общем-то, пользуются достаточно, ее же пользуясь терминологией, авторитарными инструментами", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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В миреСШАСергей Лавров
 
 
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