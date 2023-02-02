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Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров
Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об "исключительности" американцев, назвал это колониальными традициями – всех подчинить и жить за счет... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:22
2023-02-02T11:22
2023-02-02T11:34
в мире
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об "исключительности" американцев, назвал это колониальными традициями – всех подчинить и жить за счет других."Все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется - она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.По его словам, действия США "продолжают колониальные традиции жить за счет других".
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей лавров
В мире, США, Сергей Лавров
11:22 02.02.2023 (обновлено: 11:34 02.02.2023)
Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров
Лавров: назвал стремление жить за счет других колониальной традицией американцев