https://ria.ru/20230202/ssha-1849176625.html

Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров

Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Американцы стремятся всех подчинить и жить за счет других, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об "исключительности" американцев, назвал это колониальными традициями – всех подчинить и жить за счет... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:22

2023-02-02T11:22

2023-02-02T11:34

в мире

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об "исключительности" американцев, назвал это колониальными традициями – всех подчинить и жить за счет других."Все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется - она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.По его словам, действия США "продолжают колониальные традиции жить за счет других".

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сергей лавров