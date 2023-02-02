https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849391454.html

Спецоперация, 2 февраля: России есть чем ответить на угрозы, заявил Путин

Спецоперация, 2 февраля: России есть чем ответить на угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023

Спецоперация, 2 февраля: России есть чем ответить на угрозы, заявил Путин

России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, заявил президент РФ Владимир Путин; Киев никто не пытается убедить в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T22:34

2023-02-02T22:34

2023-02-02T22:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

сергей лавров

сергей нарышкин

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, заявил президент РФ Владимир Путин; Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой, заявил глава российского МИД Сергей Лавров; Россия не хочет войны до последнего украинца, потому что большая часть населения Украины это нормальные люди, ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Выступления Владимира ПутинаПрезидент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, прокомментировал отправку западными странами оружия Украине: "Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками... бандеровцев". Он также заявил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам Пескова, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал. Позднее, на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций президент России поддержал идею о создании музеев спецоперации: "Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они (бойцы - ред.) воюют, защищая интересы нашей родины, - это чрезвычайно важно. Я имею в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея (создания музеев о спецоперации - ред.) хорошая, правильная". Там же он заявил, что сегодня главная задача РФ это создать условия для сохранения страны, создать все условия для ее развития и укрепления. Интервью главы МИД РФ ЛавроваКиев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Кроме того, он заявил, что Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют. Помимо этого, министр рассказал, что Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем более дальнобойное оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий. Также он рассказал, что Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос". Лавров также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию. Кроме этого, по словам Лаврова, на сегодняшний день США подмяли под себя Евросоюз и лишили его каких-либо признаков самостоятельности, демократию там понимают тоталитарно. Международная обстановкаСША тратят все больше сил, стараясь сохранить единство стран НАТО для агрессии против России, сомневающихся партеров по альянсу Вашингтон тут же жестко ставит на место, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В интервью он также рассказал, что Россия не хочет войны до последнего украинца, поскольку большая часть населения Украины – это нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики НАТО. В Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга. Экс-министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что западной решимости поддерживать Украину в военном противостоянии с Россией на нынешнем уровне хватит до конца года, но потом, если на фронте сохранится патовая ситуация, на Киев может усилиться давление с целью начала переговоров об урегулировании конфликта. США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Ход операцииПресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила о взятии под контроль населенного пункта Николаевка в ДНР. Добровольцы из Турции начали прохождение боевой подготовки в рядах батальона имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции, сообщил корреспондент РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР. В свою очередь, также рассказали в МО, группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники Ситуация на УкраинеКиевский режим проводит тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему сейчас Снигиревском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов. Диагноз "наркотическая зависимость" не является отводом для призыва в украинские войска, этот недуг широко распространен среди солдат при попустительстве командиров, рассказал пленный украинский солдат Пётр Панайотов. По собственным словам, Панайотов отправился служить в армию, чтобы избежать тюремного срока за хищения на работе: чтобы покупать наркотики, он крал и продавал асфальт. Через две недели после призыва молодой человек оказался в учебном центре, где должен был пройти курс молодого бойца. У Киева заканчиваются истребители, запчасти к ним и пилоты, способные на них летать, заявил украинский военный летчик с позывным "Джус" в интервью газете Financial Times. Интервью с летчиком, пожелавшим скрыть свое лицо и настоящее имя, было опубликовано на сайте газеты в четверг. Бывший замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов, сообщают украинские СМИ ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком.

https://ria.ru/20230202/interview-1849183851.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Наша главная задача – обеспечить сохранение России" ПУТИН: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РФ - СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТРАНЫ 2023-02-02T22:34 true PT0M17S

Путин: "Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard" Путин: "Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard" 2023-02-02T22:34 true PT0M41S

Новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне спецоперации Новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне спецоперации 2023-02-02T22:34 true PT0M56S

Пленный солдат о наркомании в украинских войсках Наркомания в украинских войсках повсеместна, командиры закрывают на это глаза, рассказал пленный украинский солдат. 2023-02-02T22:34 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, сергей нарышкин, f-16, вооруженные силы украины