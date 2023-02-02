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Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных - РИА Новости, 02.02.2023
Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных
Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:04
2023-02-02T15:04
2023-02-02T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России. "На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск "Восток" уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230202/sklad-1849262694.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:04 02.02.2023 (обновлено: 15:16 02.02.2023)
Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных
Минобороны: группировка "Восток" за сутки уничтожила более 65 украинских военных