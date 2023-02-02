https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849265539.html

Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных - РИА Новости, 02.02.2023

Группировка "Восток" уничтожила более 65 украинских военных

Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:04

2023-02-02T15:04

2023-02-02T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России. "На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск "Восток" уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230202/sklad-1849262694.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины