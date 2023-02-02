https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849161105.html

Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров

Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о спецоперации, заявил, что задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:48

2023-02-02T10:48

2023-02-02T10:59

безопасность

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о спецоперации, заявил, что задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится."Наша задача, задача дипломатов, задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры, они, наверное, не думают о том, когда это закончится", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости."Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери", - добавил министр.

https://ria.ru/20230202/konflikt-1849161680.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей лавров