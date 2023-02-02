Рейтинг@Mail.ru
Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849161105.html
Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров
Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о спецоперации, заявил, что задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:48
2023-02-02T10:59
безопасность
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о спецоперации, заявил, что задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится."Наша задача, задача дипломатов, задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры, они, наверное, не думают о том, когда это закончится", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости."Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери", - добавил министр.
https://ria.ru/20230202/konflikt-1849161680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей лавров
Безопасность, Сергей Лавров
10:48 02.02.2023 (обновлено: 10:59 02.02.2023)
 
Задача военных сделать свою работу и минимизировать потери, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: задача военных сделать свою работу, а не думать, когда закончится СВО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о спецоперации, заявил, что задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.
"Наша задача, задача дипломатов, задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры, они, наверное, не думают о том, когда это закончится", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
"Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:49
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров
 
БезопасностьСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала