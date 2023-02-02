https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849152975.html

Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 02.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:24

2023-02-02T10:24

2023-02-02T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив два автомобиля и 10 украинских солдат, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера по расположению одного из подразделений в районе Ольговка нанесен артиллерийский удар, в результате удара потери противника составили две единицы автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 8 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230202/sklad-1849148262.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины