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Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 02.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:24
2023-02-02T10:24
2023-02-02T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив два автомобиля и 10 украинских солдат, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера по расположению одного из подразделений в районе Ольговка нанесен артиллерийский удар, в результате удара потери противника составили две единицы автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 8 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230202/sklad-1849148262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили десять украинских солдат в районе Ольговки