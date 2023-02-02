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Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 02.02.2023
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Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 02.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:24
2023-02-02T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив два автомобиля и 10 украинских солдат, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера по расположению одного из подразделений в районе Ольговка нанесен артиллерийский удар, в результате удара потери противника составили две единицы автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 8 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:24 02.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили десять солдат ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили десять украинских солдат в районе Ольговки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту расположения украинских войск в районе села Ольговка на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив два автомобиля и 10 украинских солдат, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера по расположению одного из подразделений в районе Ольговка нанесен артиллерийский удар, в результате удара потери противника составили две единицы автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 8 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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