https://ria.ru/20230202/sochi-1849198361.html

В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка

В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка - РИА Новости, 02.02.2023

В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка

В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:31

2023-02-02T12:31

2023-02-02T12:35

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash.Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону.По информации телеграм-канала, бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.На курорт прибыли спасатели, граждан увели в безопасное место, а животное пытаются поймать.

https://ria.ru/20230202/sochi-1849142265.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, роза хутор, происшествия