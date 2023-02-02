Рейтинг@Mail.ru
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230202/sochi-1849198361.html
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка - РИА Новости, 02.02.2023
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка
В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:31
2023-02-02T12:35
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
роза хутор
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849208070_0:575:1000:1138_1920x0_80_0_0_7100e60a148a4f4fc14117963ef60d50.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash.Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону.По информации телеграм-канала, бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.На курорт прибыли спасатели, граждан увели в безопасное место, а животное пытаются поймать.
https://ria.ru/20230202/sochi-1849142265.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849208070_0:384:1000:1134_1920x0_80_0_0_698784bde2ef9194c5747a63a31650f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, сочи, роза хутор, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Происшествия
12:31 02.02.2023 (обновлено: 12:35 02.02.2023)
 
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка

В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать бодающего туристов быка

© Кадр видео очевидцаБык на трассе горнолыжного курорта "Роза Хутор"
Бык на трассе горнолыжного курорта Роза Хутор
© Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash.
Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону.
По информации телеграм-канала, бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.
На курорт прибыли спасатели, граждан увели в безопасное место, а животное пытаются поймать.
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:55Туризм
В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиРоза ХуторПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала