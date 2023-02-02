https://ria.ru/20230202/sochi-1849198361.html
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка - РИА Новости, 02.02.2023
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка
В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:31
2023-02-02T12:31
2023-02-02T12:35
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сочи
роза хутор
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash.Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону.По информации телеграм-канала, бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.На курорт прибыли спасатели, граждан увели в безопасное место, а животное пытаются поймать.
https://ria.ru/20230202/sochi-1849142265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, роза хутор, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Происшествия
12:31 02.02.2023 (обновлено: 12:35 02.02.2023)
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать быка
В Сочи на горнолыжной трассе спасатели пытаются поймать бодающего туристов быка
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сочи на горнолыжной трассе курорта "Роза Хутор" разгуливает бык, сообщает телеграм-канал Mash.
Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону.
По информации телеграм-канала, бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.
На курорт прибыли спасатели, граждан увели в безопасное место, а животное пытаются поймать.