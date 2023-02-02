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Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара
Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара - РИА Новости, 02.02.2023
Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара
В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:36
2023-02-02T20:36
2023-02-02T20:36
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире
Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара
Советник Пушилина Кимаковский: ВС России перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара