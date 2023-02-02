https://ria.ru/20230202/snabzhenie-1849377827.html

Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара

Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара - РИА Новости, 02.02.2023

Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара

В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:36

2023-02-02T20:36

2023-02-02T20:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, в мире