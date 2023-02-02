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Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара
Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара - РИА Новости, 02.02.2023
Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара
В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:36
2023-02-02T20:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире
20:36 02.02.2023
 
Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара

Советник Пушилина Кимаковский: ВС России перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В районе Угледара в ДНР "перебиты" несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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