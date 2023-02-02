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Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос - РИА Новости, 02.02.2023
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Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос
Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос - РИА Новости, 02.02.2023
Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос
Около 6% крупных швейцарских компаний, покинувших Россию из-за конфликта на Украине, планируют вернуться в ближайшие три года, говорится в опубликованном опросе РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:30
2023-02-02T16:31
экономика
россия
украина
швейцария
credit suisse
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6% крупных швейцарских компаний, покинувших Россию из-за конфликта на Украине, планируют вернуться в ближайшие три года, говорится в опубликованном опросе исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse. "Кроме того, 6% опрошенных крупных компаний планируют начать или возобновить свою деятельность в России в ближайшие три года. Возможность и сроки реализации этих инвестиционных проектов будут зависеть от хода войны на Украине", - сказано в документе, опубликованном на сайте института. По данным Credit Suisse, около 4% микропредприятий, 3% малых предприятий, 8% средних предприятий и почти каждая четвертая крупная компания прекратили деловые связи с Россией в 2022 году. Институт уточняет, что иностранные компании, работающие со швейцарскими компаниями, в целом негативно восприняли принятие Швейцарией санкций против России. "Несмотря на то, что решение Швейцарии ввести санкции в отношении России не означает отказа от политики нейтралитета, результаты опроса свидетельствуют о том, что это мнение разделяют не все иностранные торговые партнеры. Действительно, почти 40% опрошенных компаний столкнулись с негативной реакцией своих деловых партнеров на эту инициативу", - уточняется в исследовании. В опросе приняли участие 650 швейцарских компаний, в том числе 600 малых и средних предприятий и 50 крупных компаний. Исследование основано на ответах руководителей компаний, чьи компании поддерживают деловые отношения с зарубежными странами. Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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экономика, россия, украина, швейцария, credit suisse , санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Швейцария, Credit Suisse , Санкции в отношении России
16:30 02.02.2023 (обновлено: 16:31 02.02.2023)
 
Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос

Опрос Credit Suisse: некоторые швейцарские компании, покинувшие Россию, хотят вернуться

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6% крупных швейцарских компаний, покинувших Россию из-за конфликта на Украине, планируют вернуться в ближайшие три года, говорится в опубликованном опросе исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse.
"Кроме того, 6% опрошенных крупных компаний планируют начать или возобновить свою деятельность в России в ближайшие три года. Возможность и сроки реализации этих инвестиционных проектов будут зависеть от хода войны на Украине", - сказано в документе, опубликованном на сайте института.
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По данным Credit Suisse, около 4% микропредприятий, 3% малых предприятий, 8% средних предприятий и почти каждая четвертая крупная компания прекратили деловые связи с Россией в 2022 году.
Институт уточняет, что иностранные компании, работающие со швейцарскими компаниями, в целом негативно восприняли принятие Швейцарией санкций против России.
"Несмотря на то, что решение Швейцарии ввести санкции в отношении России не означает отказа от политики нейтралитета, результаты опроса свидетельствуют о том, что это мнение разделяют не все иностранные торговые партнеры. Действительно, почти 40% опрошенных компаний столкнулись с негативной реакцией своих деловых партнеров на эту инициативу", - уточняется в исследовании.
В опросе приняли участие 650 швейцарских компаний, в том числе 600 малых и средних предприятий и 50 крупных компаний. Исследование основано на ответах руководителей компаний, чьи компании поддерживают деловые отношения с зарубежными странами.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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