https://ria.ru/20230202/shveytsariya-1849296333.html

Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос

Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос - РИА Новости, 02.02.2023

Некоторые швейцарские компании хотят вернуться в Россию, показал опрос

Около 6% крупных швейцарских компаний, покинувших Россию из-за конфликта на Украине, планируют вернуться в ближайшие три года, говорится в опубликованном опросе РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:30

2023-02-02T16:30

2023-02-02T16:31

экономика

россия

украина

швейцария

credit suisse

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6% крупных швейцарских компаний, покинувших Россию из-за конфликта на Украине, планируют вернуться в ближайшие три года, говорится в опубликованном опросе исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse. "Кроме того, 6% опрошенных крупных компаний планируют начать или возобновить свою деятельность в России в ближайшие три года. Возможность и сроки реализации этих инвестиционных проектов будут зависеть от хода войны на Украине", - сказано в документе, опубликованном на сайте института. По данным Credit Suisse, около 4% микропредприятий, 3% малых предприятий, 8% средних предприятий и почти каждая четвертая крупная компания прекратили деловые связи с Россией в 2022 году. Институт уточняет, что иностранные компании, работающие со швейцарскими компаниями, в целом негативно восприняли принятие Швейцарией санкций против России. "Несмотря на то, что решение Швейцарии ввести санкции в отношении России не означает отказа от политики нейтралитета, результаты опроса свидетельствуют о том, что это мнение разделяют не все иностранные торговые партнеры. Действительно, почти 40% опрошенных компаний столкнулись с негативной реакцией своих деловых партнеров на эту инициативу", - уточняется в исследовании. В опросе приняли участие 650 швейцарских компаний, в том числе 600 малых и средних предприятий и 50 крупных компаний. Исследование основано на ответах руководителей компаний, чьи компании поддерживают деловые отношения с зарубежными странами. Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20230125/gaz-1847446229.html

https://ria.ru/20220719/bumerang-1803371735.html

россия

украина

швейцария

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, швейцария, credit suisse , санкции в отношении россии