https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849393736.html

В Анкаре объяснили, почему не одобряют заявку Швеции в НАТО

В Анкаре объяснили, почему не одобряют заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.02.2023

В Анкаре объяснили, почему не одобряют заявку Швеции в НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T22:46

2023-02-02T22:46

2023-02-02T22:49

в мире

турция

швеция

нато

хулуси акар

пекка хаависто

мевлют чавушоглу

финляндия

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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Экстрадиция террористов в Турцию в рамках борьбы с терроризмом является естественным следствием этого меморандума о взаимопонимании (для членства Швеции и Финляндии в НАТО, подписана в Мадриде). Все должны это увидеть, мы ждем выполнения. Пока террористы поддерживаются, обязательства не выполняются, а экспортные ограничения (в вооружении) продолжаются, каждый здравомыслящий человек видит, что Турция не может сказать "да" в любом случае, и они тоже должны это видеть. К сожалению, до сих пор по этим вопросам было предпринято недостаточно конкретных шагов, особенно Швецией", - приводит слова Акара его пресс-служба.Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849345749.html

https://ria.ru/20230131/otnosheniya-1848822468.html

турция

швеция

финляндия

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в мире, турция, швеция, нато, хулуси акар, пекка хаависто, мевлют чавушоглу, финляндия