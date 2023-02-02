22:46 02.02.2023 (обновлено: 22:49 02.02.2023)
В Анкаре объяснили, почему не одобряют заявку Швеции в НАТО
В Анкаре заявили, что не одобряют заявку Швеции в НАТО из-за невыполнения обязательств
© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара, Турция
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
"Экстрадиция террористов в Турцию в рамках борьбы с терроризмом является естественным следствием этого меморандума о взаимопонимании (для членства Швеции и Финляндии в НАТО, подписана в Мадриде). Все должны это увидеть, мы ждем выполнения. Пока террористы поддерживаются, обязательства не выполняются, а экспортные ограничения (в вооружении) продолжаются, каждый здравомыслящий человек видит, что Турция не может сказать "да" в любом случае, и они тоже должны это видеть. К сожалению, до сих пор по этим вопросам было предпринято недостаточно конкретных шагов, особенно Швецией", - приводит слова Акара его пресс-служба.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.