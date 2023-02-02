https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849354812.html

Стокгольм заявил о продолжении выполнения обязательств по вступлению в НАТО

Стокгольм заявил о продолжении выполнения обязательств по вступлению в НАТО - РИА Новости, 02.02.2023

Стокгольм заявил о продолжении выполнения обязательств по вступлению в НАТО

Швеция совместно с Финляндией продолжит выполнять обязательства, взятые перед Анкарой по вступлению в НАТО, которые вошли в текст соответствующего... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:00

2023-02-02T19:00

2023-02-02T19:00

в мире

швеция

финляндия

ульф кристерссон

санна марин

турция

нато

пекка хаависто

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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Швеция совместно с Финляндией продолжит выполнять обязательства, взятые перед Анкарой по вступлению в НАТО, которые вошли в текст соответствующего трехстороннего меморандума, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что Швеция продолжит реализацию упомянутого меморандума вместе с Финляндией. Политик также напомнил о законопроекте, который был представлен в четверг, предполагающем ужесточение шведского законодательства о террористической деятельности. "Законопроект будет направлен в парламент в марте, и новые антитеррористические законы начнут действовать с 1 июня. Это краеугольный камень в долгосрочных обязательствах Швеции по борьбе с терроризмом, независимо от того, направлена ли эта деятельность на нанесение ущерба Швеции или на нанесение ущерба другим странам", - сказал шведский премьер. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849345749.html

https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html

швеция

финляндия

турция

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в мире, швеция, финляндия, ульф кристерссон, санна марин, турция, нато, пекка хаависто