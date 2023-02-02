Стокгольм заявил о продолжении выполнения обязательств по вступлению в НАТО
Премьер Швеции Кристерссон: Стокгольм выполнит обязательства по вступлению в НАТО
© AP Photo / Janerik HenrikssonУльф Кристерссон
© AP Photo / Janerik Henriksson
Ульф Кристерссон. Архивное фото
ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Швеция совместно с Финляндией продолжит выполнять обязательства, взятые перед Анкарой по вступлению в НАТО, которые вошли в текст соответствующего трехстороннего меморандума, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Я ценю очень четкие послания из Финляндии… что мы вместе идем по этому пути (вступления в НАТО – ред). Мы вместе работали над реализацией трехстороннего меморандума с Турцией. Мы добились конкретных результатов по всем частям меморандума и будем продолжать его реализацию прямо сейчас", - сказал Кристерссон на брифинге в Стокгольме после двусторонней с финским премьером Санной Марин.
Он подчеркнул, что Швеция продолжит реализацию упомянутого меморандума вместе с Финляндией.
Политик также напомнил о законопроекте, который был представлен в четверг, предполагающем ужесточение шведского законодательства о террористической деятельности.
"Законопроект будет направлен в парламент в марте, и новые антитеррористические законы начнут действовать с 1 июня. Это краеугольный камень в долгосрочных обязательствах Швеции по борьбе с терроризмом, независимо от того, направлена ли эта деятельность на нанесение ущерба Швеции или на нанесение ущерба другим странам", - сказал шведский премьер.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.