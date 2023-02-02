https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849345749.html

В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны

В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны - РИА Новости, 02.02.2023

В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны

Антиисламские акции в Швеции осложнили диалог с Турцией, а также повлияли на ее восприятие за рубежом, заявил в четверг шведский премьер-министр Ульф... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:31

2023-02-02T18:31

2023-02-02T18:31

в мире

швеция

турция

финляндия

ульф кристерссон

санна марин

пекка хаависто

нато

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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Антиисламские акции в Швеции осложнили диалог с Турцией, а также повлияли на ее восприятие за рубежом, заявил в четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. "События и активность в Швеции в течение последних недель осложнили тесный и уважительный диалог с Турцией. Отдельные манифестации, проводимые небольшими группами или даже отдельными людьми, имеют последствия для восприятия Швеции за рубежом. Это также имеет последствия для шведских деловых кругов и для нашего главного приоритета национальной безопасности – вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал Кристерссон в Стокгольме после двусторонней встречи с финским премьером Санной Марин. Одновременно он призвал шведов успокоить ситуацию и сосредоточиться на том, что, по его словам, действительно важно – "повышении национальной безопасности Швеции путем вступления в НАТО". Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230201/nato-1849099231.html

https://ria.ru/20230201/religiya-1849086357.html

швеция

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, финляндия, ульф кристерссон, санна марин, пекка хаависто, нато