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В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны - РИА Новости, 02.02.2023
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В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны
В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны - РИА Новости, 02.02.2023
В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны
Антиисламские акции в Швеции осложнили диалог с Турцией, а также повлияли на ее восприятие за рубежом, заявил в четверг шведский премьер-министр Ульф... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:31
2023-02-02T18:31
в мире
швеция
турция
финляндия
ульф кристерссон
санна марин
пекка хаависто
нато
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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Антиисламские акции в Швеции осложнили диалог с Турцией, а также повлияли на ее восприятие за рубежом, заявил в четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. "События и активность в Швеции в течение последних недель осложнили тесный и уважительный диалог с Турцией. Отдельные манифестации, проводимые небольшими группами или даже отдельными людьми, имеют последствия для восприятия Швеции за рубежом. Это также имеет последствия для шведских деловых кругов и для нашего главного приоритета национальной безопасности – вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал Кристерссон в Стокгольме после двусторонней встречи с финским премьером Санной Марин. Одновременно он призвал шведов успокоить ситуацию и сосредоточиться на том, что, по его словам, действительно важно – "повышении национальной безопасности Швеции путем вступления в НАТО". Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20230201/nato-1849099231.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, ульф кристерссон, санна марин, пекка хаависто, нато
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Ульф Кристерссон, Санна Марин, Пекка Хаависто, НАТО
18:31 02.02.2023
 
В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны

Премьер Швеции Кристерссон: акции с сожжением Корана повлияли на имидж страны за рубежом

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Антиисламские акции в Швеции осложнили диалог с Турцией, а также повлияли на ее восприятие за рубежом, заявил в четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
"События и активность в Швеции в течение последних недель осложнили тесный и уважительный диалог с Турцией. Отдельные манифестации, проводимые небольшими группами или даже отдельными людьми, имеют последствия для восприятия Швеции за рубежом. Это также имеет последствия для шведских деловых кругов и для нашего главного приоритета национальной безопасности – вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал Кристерссон в Стокгольме после двусторонней встречи с финским премьером Санной Марин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО
Одновременно он призвал шведов успокоить ситуацию и сосредоточиться на том, что, по его словам, действительно важно – "повышении национальной безопасности Швеции путем вступления в НАТО".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 20:36
Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции
 
В миреШвецияТурцияФинляндияУльф КристерссонСанна МаринПекка ХаавистоНАТО
 
 
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