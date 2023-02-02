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Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа" - РИА Новости, 02.02.2023
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Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа"
Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа" - РИА Новости, 02.02.2023
Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа"
Полностью защититься от "мобильного шпионажа" невозможно, так как функции наблюдения за пользователем изначально встроены в операционную систему электронного... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:45
2023-02-02T10:03
технологии
игорь михайлов
group-ib
apple iphone
google android
общество
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полностью защититься от "мобильного шпионажа" невозможно, так как функции наблюдения за пользователем изначально встроены в операционную систему электронного устройства, и даже выключенные смартфоны продолжают обмениваться информацией, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. "Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак, так как мобильный шпионаж является фактически встроенным функционалом операционных систем мобильных устройств. Даже в отключенном состоянии смартфоны продолжают обмениваться информацией", - заявили эксперты. Несмотря на это, слежку можно свести к минимуму. Так, специалисты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые, ограничивать доступ приложений к камере, диктофону, а также геопозиции. "Смартфон фонит данными", - считает специалист лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Игорь Михайлов. Эксперт отмечает, что многие компании на протяжении долгого времени не раскрывали, какие именно данные они получали с помощью телеметрии. Михайлов подчеркнул, что современные смартфоны передают разработчикам устройств или операционных систем данные о своих владельцах на регулярной основе, а пользователи, устанавливая приложения, с этим фактически соглашаются. Так, по словам эксперта, сервисы, показывающие загруженность на автомобильных дорогах, автоматически передают данные геопозиции на сервера компаний-разработчиков. "Часто пользователю достаточно произнести некое ключевое слово, чтобы различные ресурсы стали показывать ассоциированную с ним рекламу. Также реклама может быть связана с местоположением устройства", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230202/gosuslugi-1849119874.html
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технологии, игорь михайлов, group-ib, apple iphone, google android, общество, россия
Технологии, Игорь Михайлов, Group-IB, Apple iPhone, Google Android, Общество, Россия
04:45 02.02.2023 (обновлено: 10:03 02.02.2023)
 
Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа"

Group-IB: смартфон продолжает следить за своим владельцем даже в выключенном состоянии

© Sputnik / Жоомарт УраимовДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Девушка с телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полностью защититься от "мобильного шпионажа" невозможно, так как функции наблюдения за пользователем изначально встроены в операционную систему электронного устройства, и даже выключенные смартфоны продолжают обмениваться информацией, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB.
"Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак, так как мобильный шпионаж является фактически встроенным функционалом операционных систем мобильных устройств. Даже в отключенном состоянии смартфоны продолжают обмениваться информацией", - заявили эксперты.
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Несмотря на это, слежку можно свести к минимуму. Так, специалисты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые, ограничивать доступ приложений к камере, диктофону, а также геопозиции. "Смартфон фонит данными", - считает специалист лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.
"Сами iPhone и Android, умные устройства передают телеметрию - например, голосовые помощники записывают обстановку вокруг пользователя. Телеметрия (сбор данных для их мониторинга - ред.) - очень обтекаемое понятие, под которым может скрываться что угодно", - пояснил он.
Эксперт отмечает, что многие компании на протяжении долгого времени не раскрывали, какие именно данные они получали с помощью телеметрии. Михайлов подчеркнул, что современные смартфоны передают разработчикам устройств или операционных систем данные о своих владельцах на регулярной основе, а пользователи, устанавливая приложения, с этим фактически соглашаются. Так, по словам эксперта, сервисы, показывающие загруженность на автомобильных дорогах, автоматически передают данные геопозиции на сервера компаний-разработчиков.
"Часто пользователю достаточно произнести некое ключевое слово, чтобы различные ресурсы стали показывать ассоциированную с ним рекламу. Также реклама может быть связана с местоположением устройства", - резюмировал эксперт.
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ТехнологииИгорь МихайловGroup-IBApple iPhoneGoogle AndroidОбществоРоссия
 
 
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