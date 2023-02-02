https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849121953.html

Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа"

Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа" - РИА Новости, 02.02.2023

Эксперты рассказали, можно ли защититься от "мобильного шпионажа"

Полностью защититься от "мобильного шпионажа" невозможно, так как функции наблюдения за пользователем изначально встроены в операционную систему электронного... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:45

2023-02-02T04:45

2023-02-02T10:03

технологии

игорь михайлов

group-ib

apple iphone

google android

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568340443_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_4d2e19dc1745f4db94971ed5b10b3235.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полностью защититься от "мобильного шпионажа" невозможно, так как функции наблюдения за пользователем изначально встроены в операционную систему электронного устройства, и даже выключенные смартфоны продолжают обмениваться информацией, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. "Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак, так как мобильный шпионаж является фактически встроенным функционалом операционных систем мобильных устройств. Даже в отключенном состоянии смартфоны продолжают обмениваться информацией", - заявили эксперты. Несмотря на это, слежку можно свести к минимуму. Так, специалисты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые, ограничивать доступ приложений к камере, диктофону, а также геопозиции. "Смартфон фонит данными", - считает специалист лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Игорь Михайлов. Эксперт отмечает, что многие компании на протяжении долгого времени не раскрывали, какие именно данные они получали с помощью телеметрии. Михайлов подчеркнул, что современные смартфоны передают разработчикам устройств или операционных систем данные о своих владельцах на регулярной основе, а пользователи, устанавливая приложения, с этим фактически соглашаются. Так, по словам эксперта, сервисы, показывающие загруженность на автомобильных дорогах, автоматически передают данные геопозиции на сервера компаний-разработчиков. "Часто пользователю достаточно произнести некое ключевое слово, чтобы различные ресурсы стали показывать ассоциированную с ним рекламу. Также реклама может быть связана с местоположением устройства", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20230202/gosuslugi-1849119874.html

https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, игорь михайлов, group-ib, apple iphone, google android, общество, россия