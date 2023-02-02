https://ria.ru/20230202/sholts-1849163839.html

Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию

Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию

Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:53

2023-02-02T10:53

2023-02-02T11:11

специальная военная операция на украине

украина

в мире

олаф шольц

сергей лавров

россия

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот эта эскалация, вы абсолютно правы, вот она как снежный ком. Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро. Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок сказала - да мы уже воюем, против России все дружно это делаем", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, олаф шольц, сергей лавров, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр