https://ria.ru/20230202/sholts-1849163839.html
Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию
Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию
Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:53
2023-02-02T10:53
2023-02-02T11:11
специальная военная операция на украине
украина
в мире
олаф шольц
сергей лавров
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот эта эскалация, вы абсолютно правы, вот она как снежный ком. Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро. Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок сказала - да мы уже воюем, против России все дружно это делаем", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:53 02.02.2023 (обновлено: 11:11 02.02.2023)
Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию
Лавров: Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, склонен менять позицию