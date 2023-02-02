Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/sdelka-1849345028.html
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки - РИА Новости, 02.02.2023
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:29
2023-02-02T18:29
россия
москва
стамбул
сергей вершинин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении зерновой сделки будет учитывать результаты реализации "пакетных" договоренностей, сообщили в российском МИД. "С российской стороны также подчеркивался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей. Подтверждалось, что конкретные результаты по их реализации будут учитываться, в том числе при принятии решения о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 18 марта", - говорится в сообщении ведомства о телефонном разговоре Вершинина и Гринспан в среду 1 февраля. В беседе замглавы российского МИД подчеркнул, что восстановление доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки отвечает задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и поддержки нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.
https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html
россия
москва
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, стамбул, сергей вершинин, оон
Россия, Москва, Стамбул, Сергей Вершинин, ООН
18:29 02.02.2023
 
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки

МИД: Россия учтет реализацию пакетных договоренностей при продлении зерновой сделки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении зерновой сделки будет учитывать результаты реализации "пакетных" договоренностей, сообщили в российском МИД.
"С российской стороны также подчеркивался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей. Подтверждалось, что конкретные результаты по их реализации будут учитываться, в том числе при принятии решения о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 18 марта", - говорится в сообщении ведомства о телефонном разговоре Вершинина и Гринспан в среду 1 февраля.
В беседе замглавы российского МИД подчеркнул, что восстановление доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки отвечает задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и поддержки нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 10:00
Виктория Абрамченко: оказалось, что мир без российского зерна не справится
 
РоссияМоскваСтамбулСергей ВершининООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала