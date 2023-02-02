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МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки

МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки - РИА Новости, 02.02.2023

МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:29

2023-02-02T18:29

2023-02-02T18:29

россия

москва

стамбул

сергей вершинин

оон

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении зерновой сделки будет учитывать результаты реализации "пакетных" договоренностей, сообщили в российском МИД. "С российской стороны также подчеркивался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей. Подтверждалось, что конкретные результаты по их реализации будут учитываться, в том числе при принятии решения о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 18 марта", - говорится в сообщении ведомства о телефонном разговоре Вершинина и Гринспан в среду 1 февраля. В беседе замглавы российского МИД подчеркнул, что восстановление доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки отвечает задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и поддержки нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html

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