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МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки - РИА Новости, 02.02.2023
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:29
2023-02-02T18:29
2023-02-02T18:29
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении зерновой сделки будет учитывать результаты реализации "пакетных" договоренностей, сообщили в российском МИД. "С российской стороны также подчеркивался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей. Подтверждалось, что конкретные результаты по их реализации будут учитываться, в том числе при принятии решения о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 18 марта", - говорится в сообщении ведомства о телефонном разговоре Вершинина и Гринспан в среду 1 февраля. В беседе замглавы российского МИД подчеркнул, что восстановление доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки отвечает задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и поддержки нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.
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россия, москва, стамбул, сергей вершинин, оон
Россия, Москва, Стамбул, Сергей Вершинин, ООН
МИД: Россия учтет реализацию договоренностей при продлении зерновой сделки
МИД: Россия учтет реализацию пакетных договоренностей при продлении зерновой сделки