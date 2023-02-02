https://ria.ru/20230202/sberbank-1849122441.html

Сбербанк рассказал о самых необычных залогах 2022 года

Сбербанк рассказал о самых необычных залогах 2022 года - РИА Новости, 02.02.2023

Сбербанк рассказал о самых необычных залогах 2022 года

Российские компании в прошлом году пытались отдать под залог в банк массу необычных предметов, среди которых были, например, собачья будка, фигуры динозавров в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:01

2023-02-02T05:01

2023-02-02T05:10

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские компании в прошлом году пытались отдать под залог в банк массу необычных предметов, среди которых были, например, собачья будка, фигуры динозавров в реальную величину, оборудование для полётов на Луну и сельская танцевальная площадка, рассказали РИА Новости аналитики залоговой службы Сбербанка. "Это космическое оборудование для советской программы лунных пилотируемых полётов, фигуры динозавров в реальную величину, саженцы яблонь и роз, грибы вешенки, собачья будка в составе имущественного комплекса, а также сельская танцевальная площадка", - рассказали аналитики о самых необычных объектах, которые предлагались в залог банку в 2022 году. Самый дорогой объект залога в 2022 году - пакет акций стоимостью более 500 миллиардов рублей, а самый дешёвый - доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью стоимостью одна копейка. А самыми милыми объектами залога аналитики признали кроликов, коз и оленей. Сельскохозяйственные животные составляют 1% залогового портфеля Сбербанка. Эта категория представлена преимущественно крупным рогатым скотом. "Несмотря на то, что на большой ферме может быть более 25 тысяч коров, каждая из них имеет кличку. Самые популярные коровьи имена, как выяснилось в ходе исследования, - Милка, Ночка, Белка, Ромашка, а самые редкие - Гадя, Лежебока, Трюкачка, Непостоянная", - добавили в кредитной организации.

https://ria.ru/20230123/yuan-1846710937.html

https://ria.ru/20230131/banki-1848556588.html

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экономика, луна, сбербанк россии, россия