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Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции - РИА Новости, 02.02.2023
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции
Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:20
2023-02-02T18:20
2023-02-02T18:20
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
евразийский экономический союз
экономика
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На полях заседания межправсовета ЕАЭС глава российского правительства провел встречу с премьером Белоруссии Романом Головченко. "Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против Российской Федерации и Республики Белоруссия", - сказал Мишустин в ходе двусторонней встречи. Он также передал привет президенту Белоруссии Александру Лукашенко от президента РФ Владимира Путина от себя лично. Мишустин отметил, что в декабре прошлого года в Минске состоялись содержательные переговоры двух лидеров по всей двусторонней повестке, и задача правительств двух стран - выполнить намеченные планы. Премьер министр РФ также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается хорошими темпами - в январе - ноябре прошлого года взаимный оборот вырос ещё на 10%, почти до 39 миллиардов долларов, опережающими темпами рос Белорусский экспорт - почти на треть, до 19 миллиардов 600 миллионов долларов, и "впервые в истории превысил импорт из России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, евразийский экономический союз, экономика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Евразийский экономический союз, Экономика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции
Мишустин: укрепление интеграции в рамках Союзного государства станет ответом на санкции