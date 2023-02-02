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Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции

Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции - РИА Новости, 02.02.2023

Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции

Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:20

2023-02-02T18:20

2023-02-02T18:20

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мишустин

роман головченко

евразийский экономический союз

экономика

санкции в отношении россии

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На полях заседания межправсовета ЕАЭС глава российского правительства провел встречу с премьером Белоруссии Романом Головченко. "Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против Российской Федерации и Республики Белоруссия", - сказал Мишустин в ходе двусторонней встречи. Он также передал привет президенту Белоруссии Александру Лукашенко от президента РФ Владимира Путина от себя лично. Мишустин отметил, что в декабре прошлого года в Минске состоялись содержательные переговоры двух лидеров по всей двусторонней повестке, и задача правительств двух стран - выполнить намеченные планы. Премьер министр РФ также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается хорошими темпами - в январе - ноябре прошлого года взаимный оборот вырос ещё на 10%, почти до 39 миллиардов долларов, опережающими темпами рос Белорусский экспорт - почти на треть, до 19 миллиардов 600 миллионов долларов, и "впервые в истории превысил импорт из России".

https://ria.ru/20230126/bumerang-1847472027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, евразийский экономический союз, экономика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии