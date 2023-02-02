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Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции - РИА Новости, 02.02.2023
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Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции - РИА Новости, 02.02.2023
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции
Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:20
2023-02-02T18:20
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
евразийский экономический союз
экономика
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На полях заседания межправсовета ЕАЭС глава российского правительства провел встречу с премьером Белоруссии Романом Головченко. "Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против Российской Федерации и Республики Белоруссия", - сказал Мишустин в ходе двусторонней встречи. Он также передал привет президенту Белоруссии Александру Лукашенко от президента РФ Владимира Путина от себя лично. Мишустин отметил, что в декабре прошлого года в Минске состоялись содержательные переговоры двух лидеров по всей двусторонней повестке, и задача правительств двух стран - выполнить намеченные планы. Премьер министр РФ также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается хорошими темпами - в январе - ноябре прошлого года взаимный оборот вырос ещё на 10%, почти до 39 миллиардов долларов, опережающими темпами рос Белорусский экспорт - почти на треть, до 19 миллиардов 600 миллионов долларов, и "впервые в истории превысил импорт из России".
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россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, евразийский экономический союз, экономика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Евразийский экономический союз, Экономика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
18:20 02.02.2023
 
Мишустин назвал укрепление интеграции Москвы и Минска ответом на санкции

Мишустин: укрепление интеграции в рамках Союзного государства станет ответом на санкции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Укрепление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На полях заседания межправсовета ЕАЭС глава российского правительства провел встречу с премьером Белоруссии Романом Головченко.
"Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против Российской Федерации и Республики Белоруссия", - сказал Мишустин в ходе двусторонней встречи.
Он также передал привет президенту Белоруссии Александру Лукашенко от президента РФ Владимира Путина от себя лично. Мишустин отметил, что в декабре прошлого года в Минске состоялись содержательные переговоры двух лидеров по всей двусторонней повестке, и задача правительств двух стран - выполнить намеченные планы. Премьер министр РФ также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается хорошими темпами - в январе - ноябре прошлого года взаимный оборот вырос ещё на 10%, почти до 39 миллиардов долларов, опережающими темпами рос Белорусский экспорт - почти на треть, до 19 миллиардов 600 миллионов долларов, и "впервые в истории превысил импорт из России".
Штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 01:08
Запад предупредили о новом санкционном бумеранге
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМихаил МишустинРоман ГоловченкоЕвразийский экономический союзЭкономикаСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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