https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849298255.html

МИД Афганистана осудил санкции США

МИД Афганистана осудил санкции США - РИА Новости, 02.02.2023

МИД Афганистана осудил санкции США

Афганское министерство иностранных дел во временном правительстве талибов* осудило ввод визовых ограничений со стороны США против представителей элит... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:32

2023-02-02T16:32

2023-02-02T16:32

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афганистан

доха

энтони блинкен

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КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Афганское министерство иностранных дел во временном правительстве талибов* осудило ввод визовых ограничений со стороны США против представителей элит Афганистана, назвав их "нарушением прав человека" и препятствием на пути развития отношений между двумя странами, сообщается в заявлении ведомства. "Последнее заявление США, согласно которому вводятся визовые санкции против ряда других лидеров в Исламском эмирате, препятствует развитию отношений между двумя сторонами… Продолжение незаконных санкций в отношении финансовой и банковской системы Афганистана является явным нарушением прав человека афганского народа и ограничивает доступ населению Афганистана ко многим сферам благополучной жизни", - отмечается в заявлении. Ведомство призывает США соблюдать соглашение, подписанное в Дохе между талибами* и Соединенными Штатами, а также выразило готовность обсудить спорные вопросы. "Правительство Афганистана осуждает недавнее решение Соединенных Штатов и еще раз подчеркивает, что спорные моменты должны решаться по дипломатическим каналам и с помощью позитивных шагов", - подчеркивает афганское министерство. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США вводят визовые ограничения против представителей элит Афганистана, которых в Вашингтоне обвиняют в ущемлении прав женщин. Санкции распространяются на некоторых действующих и бывших активистов движения "Талибан"*, членов негосударственных силовых структур и иных лиц, которые, в частности, насаждали запрет на учебу женщин в университетах и работу в некоммерческих организациях.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

https://ria.ru/20230202/rossiya-1849132682.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, доха, энтони блинкен, талибан