МИД Афганистана осудил санкции США
Афганский МИД осудил санкции США, назвав их препятствием в отношениях двух стран
Флаг Исламской Республики Афганистан. Архивное фото
КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Афганское министерство иностранных дел во временном правительстве талибов* осудило ввод визовых ограничений со стороны США против представителей элит Афганистана, назвав их "нарушением прав человека" и препятствием на пути развития отношений между двумя странами, сообщается в заявлении ведомства.
"Последнее заявление США, согласно которому вводятся визовые санкции против ряда других лидеров в Исламском эмирате, препятствует развитию отношений между двумя сторонами… Продолжение незаконных санкций в отношении финансовой и банковской системы Афганистана является явным нарушением прав человека афганского народа и ограничивает доступ населению Афганистана ко многим сферам благополучной жизни", - отмечается в заявлении.
Ведомство призывает США соблюдать соглашение, подписанное в Дохе между талибами* и Соединенными Штатами, а также выразило готовность обсудить спорные вопросы.
"Правительство Афганистана осуждает недавнее решение Соединенных Штатов и еще раз подчеркивает, что спорные моменты должны решаться по дипломатическим каналам и с помощью позитивных шагов", - подчеркивает афганское министерство.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США вводят визовые ограничения против представителей элит Афганистана, которых в Вашингтоне обвиняют в ущемлении прав женщин. Санкции распространяются на некоторых действующих и бывших активистов движения "Талибан"*, членов негосударственных силовых структур и иных лиц, которые, в частности, насаждали запрет на учебу женщин в университетах и работу в некоммерческих организациях.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность