Рейтинг@Mail.ru
МИД Афганистана осудил санкции США - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849298255.html
МИД Афганистана осудил санкции США
МИД Афганистана осудил санкции США - РИА Новости, 02.02.2023
МИД Афганистана осудил санкции США
Афганское министерство иностранных дел во временном правительстве талибов* осудило ввод визовых ограничений со стороны США против представителей элит... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:32
2023-02-02T16:32
в мире
сша
афганистан
доха
энтони блинкен
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745932152_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_b95498c4ce9b374b9dbe0f72eef56849.jpg
КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Афганское министерство иностранных дел во временном правительстве талибов* осудило ввод визовых ограничений со стороны США против представителей элит Афганистана, назвав их "нарушением прав человека" и препятствием на пути развития отношений между двумя странами, сообщается в заявлении ведомства. "Последнее заявление США, согласно которому вводятся визовые санкции против ряда других лидеров в Исламском эмирате, препятствует развитию отношений между двумя сторонами… Продолжение незаконных санкций в отношении финансовой и банковской системы Афганистана является явным нарушением прав человека афганского народа и ограничивает доступ населению Афганистана ко многим сферам благополучной жизни", - отмечается в заявлении. Ведомство призывает США соблюдать соглашение, подписанное в Дохе между талибами* и Соединенными Штатами, а также выразило готовность обсудить спорные вопросы. "Правительство Афганистана осуждает недавнее решение Соединенных Штатов и еще раз подчеркивает, что спорные моменты должны решаться по дипломатическим каналам и с помощью позитивных шагов", - подчеркивает афганское министерство. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США вводят визовые ограничения против представителей элит Афганистана, которых в Вашингтоне обвиняют в ущемлении прав женщин. Санкции распространяются на некоторых действующих и бывших активистов движения "Талибан"*, членов негосударственных силовых структур и иных лиц, которые, в частности, насаждали запрет на учебу женщин в университетах и работу в некоммерческих организациях.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html
https://ria.ru/20230202/rossiya-1849132682.html
сша
афганистан
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745932152_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8de832a95a5a283ada745057327692b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, доха, энтони блинкен, талибан
В мире, США, Афганистан, Доха, Энтони Блинкен, Талибан
16:32 02.02.2023
 
МИД Афганистана осудил санкции США

Афганский МИД осудил санкции США, назвав их препятствием в отношениях двух стран

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Афганистан
Флаг Исламской Республики Афганистан - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Флаг Исламской Республики Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Афганское министерство иностранных дел во временном правительстве талибов* осудило ввод визовых ограничений со стороны США против представителей элит Афганистана, назвав их "нарушением прав человека" и препятствием на пути развития отношений между двумя странами, сообщается в заявлении ведомства.
"Последнее заявление США, согласно которому вводятся визовые санкции против ряда других лидеров в Исламском эмирате, препятствует развитию отношений между двумя сторонами… Продолжение незаконных санкций в отношении финансовой и банковской системы Афганистана является явным нарушением прав человека афганского народа и ограничивает доступ населению Афганистана ко многим сферам благополучной жизни", - отмечается в заявлении.
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 16:16Специальная военная операция на Украине
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США
Ведомство призывает США соблюдать соглашение, подписанное в Дохе между талибами* и Соединенными Штатами, а также выразило готовность обсудить спорные вопросы.
"Правительство Афганистана осуждает недавнее решение Соединенных Штатов и еще раз подчеркивает, что спорные моменты должны решаться по дипломатическим каналам и с помощью позитивных шагов", - подчеркивает афганское министерство.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США вводят визовые ограничения против представителей элит Афганистана, которых в Вашингтоне обвиняют в ущемлении прав женщин. Санкции распространяются на некоторых действующих и бывших активистов движения "Талибан"*, членов негосударственных силовых структур и иных лиц, которые, в частности, насаждали запрет на учебу женщин в университетах и работу в некоммерческих организациях.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 08:29
США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны
 
В миреСШААфганистанДохаЭнтони БлинкенТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала