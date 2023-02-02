https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849120513.html

Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство

Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство - РИА Новости, 02.02.2023

Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство

Вводимые администрацией США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею стран не достигнут цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:02

2023-02-02T04:02

2023-02-02T04:11

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Вводимые администрацией США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею стран не достигнут цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, заявило в среду вечером посольство РФ в Вашингтоне. "Маховик санкционной машины, "докрасна" раскрученный американскими властями, продолжает плодить многочисленные ограничения, задевая "и своих, и чужих". Первый февральский день не стал исключением - против целого ряда граждан и компаний введены жесткие рестрикции за якобы нарушения наложенных самими западниками запретов в сфере оборота военной продукции", - говорится в комментарии посольства, обнародованном в Telegram. Как полагают в российской дипмиссии, авторы подобных решений в Вашингтоне не задумываются об их легитимности, а также их последствиях для других стран, в том числе партнеров и союзников США. По мнению посольства, в противном случае столь широкое применение вторичных мер нельзя объяснить. При этом в дипмиссии РФ подчеркнули, что "незаконные шаги" американской стороны не достигнут заявленной цели. В среду минфин США ввел санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц по всему миру, связанных, по мнению Вашингтона, с сетью для обхода санкций в поддержку российского ВПК. Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра. Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.

https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849022846.html

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