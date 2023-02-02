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Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство - РИА Новости, 02.02.2023
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Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство
Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство - РИА Новости, 02.02.2023
Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство
Вводимые администрацией США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею стран не достигнут цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:02
2023-02-02T04:11
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Вводимые администрацией США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею стран не достигнут цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, заявило в среду вечером посольство РФ в Вашингтоне. "Маховик санкционной машины, "докрасна" раскрученный американскими властями, продолжает плодить многочисленные ограничения, задевая "и своих, и чужих". Первый февральский день не стал исключением - против целого ряда граждан и компаний введены жесткие рестрикции за якобы нарушения наложенных самими западниками запретов в сфере оборота военной продукции", - говорится в комментарии посольства, обнародованном в Telegram. Как полагают в российской дипмиссии, авторы подобных решений в Вашингтоне не задумываются об их легитимности, а также их последствиях для других стран, в том числе партнеров и союзников США. По мнению посольства, в противном случае столь широкое применение вторичных мер нельзя объяснить. При этом в дипмиссии РФ подчеркнули, что "незаконные шаги" американской стороны не достигнут заявленной цели. В среду минфин США ввел санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц по всему миру, связанных, по мнению Вашингтона, с сетью для обхода санкций в поддержку российского ВПК. Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра. Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
04:02 02.02.2023 (обновлено: 04:11 02.02.2023)
 
Санкции США не достигнут заявленной цели, заявило российское посольство

Посольство России: незаконные санкции США против России не достигнут заявленной цели

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Вводимые администрацией США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею стран не достигнут цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, заявило в среду вечером посольство РФ в Вашингтоне.
"Маховик санкционной машины, "докрасна" раскрученный американскими властями, продолжает плодить многочисленные ограничения, задевая "и своих, и чужих". Первый февральский день не стал исключением - против целого ряда граждан и компаний введены жесткие рестрикции за якобы нарушения наложенных самими западниками запретов в сфере оборота военной продукции", - говорится в комментарии посольства, обнародованном в Telegram.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:58
МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией
Как полагают в российской дипмиссии, авторы подобных решений в Вашингтоне не задумываются об их легитимности, а также их последствиях для других стран, в том числе партнеров и союзников США. По мнению посольства, в противном случае столь широкое применение вторичных мер нельзя объяснить.
"Здесь, видимо, не понимают, что во многих государствах предложения Вашингтона о сотрудничестве при одновременных угрозах давления за взаимодействие с Россией воспринимаются не иначе, как издевка", - указано в заявлении российских дипломатов.
При этом в дипмиссии РФ подчеркнули, что "незаконные шаги" американской стороны не достигнут заявленной цели.
"Российская экономика - далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись. Равно как и отечественная промышленность, которая в том числе благодаря - и вопреки - экономическим барьерам все больше рассчитывает на собственные силы", - резюмировало посольство России в Вашингтоне.
В среду минфин США ввел санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц по всему миру, связанных, по мнению Вашингтона, с сетью для обхода санкций в поддержку российского ВПК. Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра. Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 18:27
США расширили санкции против России
 
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