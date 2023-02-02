Украина призвала Грузию передать Саакашвили Киеву
МИД Украины призвал Грузию передать Саакашвили Киеву, назвав обращение с ним негуманным
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МИД Украины считает "негуманным" обращение властей Грузии с бывшим президентом этой страны Михаилом Саакашвили и призывает Тбилиси передать его Киеву.
Ранее члены семьи Саакашвили и представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" сообщили, что из-за критического состояния здоровья Саакашвили переводят в реанимационное отделение. Позже директор клиники "Вивамед", где политик проходит лечение, опроверг данную информацию.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии… Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
В ведомстве также призвали международные организации "встать публично на защиту украинского гражданина".
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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