https://ria.ru/20230202/saakashvili-1849229802.html

Украина призвала Грузию передать Саакашвили Киеву

Украина призвала Грузию передать Саакашвили Киеву - РИА Новости, 02.02.2023

Украина призвала Грузию передать Саакашвили Киеву

МИД Украины считает "негуманным" обращение властей Грузии с бывшим президентом этой страны Михаилом Саакашвили и призывает Тбилиси передать его Киеву. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:31

2023-02-02T13:31

2023-02-02T13:31

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МИД Украины считает "негуманным" обращение властей Грузии с бывшим президентом этой страны Михаилом Саакашвили и призывает Тбилиси передать его Киеву. Ранее члены семьи Саакашвили и представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" сообщили, что из-за критического состояния здоровья Саакашвили переводят в реанимационное отделение. Позже директор клиники "Вивамед", где политик проходит лечение, опроверг данную информацию. "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии… Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД. В ведомстве также призвали международные организации "встать публично на защиту украинского гражданина". При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230202/saakashvili-1849228141.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, мид украины