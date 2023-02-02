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У России много друзей во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
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У России много друзей во всем мире, заявил Путин
У России много друзей во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
У России много друзей во всем мире, заявил Путин
Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:35
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россия
в мире
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230202/putin-1849326800.html
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россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
17:35 02.02.2023 (обновлено: 17:45 02.02.2023)
 
У России много друзей во всем мире, заявил Путин

Путин: у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 17:36
Современная война с Россией будет другой, заявил Путин
 
РоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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