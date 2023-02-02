https://ria.ru/20230202/rossiya-1849325945.html

У России много друзей во всем мире, заявил Путин

У России много друзей во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023

У России много друзей во всем мире, заявил Путин

Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:35

2023-02-02T17:35

2023-02-02T17:45

россия

в мире

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230202/putin-1849326800.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин