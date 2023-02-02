https://ria.ru/20230202/rossiya-1849325945.html
У России много друзей во всем мире, заявил Путин
У России много друзей во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
У России много друзей во всем мире, заявил Путин
Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:35
2023-02-02T17:35
2023-02-02T17:45
россия
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Несмотря на усилия недружественных элит, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230202/putin-1849326800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
17:35 02.02.2023 (обновлено: 17:45 02.02.2023)
У России много друзей во всем мире, заявил Путин
Путин: у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте