https://ria.ru/20230202/rezhim-1849152703.html

В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба"

В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 02.02.2023

В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба"

В Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске Красноярского края, хакасских Абакане и Черногорске введен режим "черного неба", сообщается на сайтах экстренных... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:23

2023-02-02T10:23

2023-02-02T10:23

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

ачинск

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. В Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске Красноярского края, хакасских Абакане и Черногорске введен режим "черного неба", сообщается на сайтах экстренных служб Красноярского края и минприроды Хакасии. "По информации Хакасгидромета, с 16 часов 1 февраля 2023 года до 19 часов 3 февраля 2023 года на территории Абакана и Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии Хакасии. По информации сайта службы 112 Красноярского края, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности до вечера пятницы введен в Назарове, Ачинске и Минусинске. Ранее сообщалось, что режим "черного неба" объявлен в среду до вечера пятницы в Красноярске. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230201/smog-1848958796.html

красноярский край

красноярск

ачинск

республика хакасия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, ачинск, республика хакасия, происшествия