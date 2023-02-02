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В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 02.02.2023
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В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба"
В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 02.02.2023
В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба"
В Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске Красноярского края, хакасских Абакане и Черногорске введен режим "черного неба", сообщается на сайтах экстренных... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:23
2023-02-02T10:23
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
ачинск
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. В Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске Красноярского края, хакасских Абакане и Черногорске введен режим "черного неба", сообщается на сайтах экстренных служб Красноярского края и минприроды Хакасии. "По информации Хакасгидромета, с 16 часов 1 февраля 2023 года до 19 часов 3 февраля 2023 года на территории Абакана и Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии Хакасии. По информации сайта службы 112 Красноярского края, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности до вечера пятницы введен в Назарове, Ачинске и Минусинске. Ранее сообщалось, что режим "черного неба" объявлен в среду до вечера пятницы в Красноярске. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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красноярский край
красноярск
ачинск
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красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, ачинск, республика хакасия, происшествия
Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Красноярск, Ачинск, Республика Хакасия, Происшествия
10:23 02.02.2023
 
В городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба"

В нескольких городах Красноярского края и Хакасии объявили режим "черного неба"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. В Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске Красноярского края, хакасских Абакане и Черногорске введен режим "черного неба", сообщается на сайтах экстренных служб Красноярского края и минприроды Хакасии.
"По информации Хакасгидромета, с 16 часов 1 февраля 2023 года до 19 часов 3 февраля 2023 года на территории Абакана и Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии Хакасии.
По информации сайта службы 112 Красноярского края, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности до вечера пятницы введен в Назарове, Ачинске и Минусинске. Ранее сообщалось, что режим "черного неба" объявлен в среду до вечера пятницы в Красноярске.
"Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
 
Красноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскАчинскРеспублика ХакасияПроисшествия
 
 
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