https://ria.ru/20230202/reyting-1849264097.html
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России - РИА Новости, 02.02.2023
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России
ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:02
2023-02-02T15:02
2023-02-02T15:02
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк.ВТБ третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга, ежегодно составляемого на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности HR-команды компании.При составлении рейтинга работодателей-2022 было рассмотрено почти 2 тысячи организаций."Безусловно, прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для всей банковской системы нашей страны и для ВТБ в частности. Тем не менее наш коллектив слаженно и уверенно сработал в этих непростых условиях. Мы, в том числе, продолжили активно нанимать персонал по всей стране, в который раз подтверждая свою репутацию одного из самых надежных работодателей России", - приводится в сообщении комментарий главы департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк.
ВТБ
третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга, ежегодно составляемого на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности HR-команды компании.
При составлении рейтинга работодателей-2022 было рассмотрено почти 2 тысячи организаций.
"Безусловно, прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для всей банковской системы нашей страны и для ВТБ в частности. Тем не менее наш коллектив слаженно и уверенно сработал в этих непростых условиях. Мы, в том числе, продолжили активно нанимать персонал по всей стране, в который раз подтверждая свою репутацию одного из самых надежных работодателей России", - приводится в сообщении комментарий главы департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.