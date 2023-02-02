https://ria.ru/20230202/reyting-1849264097.html

ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России

ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России - РИА Новости, 02.02.2023

ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России

ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:02

2023-02-02T15:02

2023-02-02T15:02

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_b3124e95b66feca8013a7a38d119f856.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк.ВТБ третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга, ежегодно составляемого на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности HR-команды компании.При составлении рейтинга работодателей-2022 было рассмотрено почти 2 тысячи организаций."Безусловно, прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для всей банковской системы нашей страны и для ВТБ в частности. Тем не менее наш коллектив слаженно и уверенно сработал в этих непростых условиях. Мы, в том числе, продолжили активно нанимать персонал по всей стране, в который раз подтверждая свою репутацию одного из самых надежных работодателей России", - приводится в сообщении комментарий главы департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.

https://ria.ru/20230127/premiya-1847954321.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика