Рейтинг@Mail.ru
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/reyting-1849264097.html
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России - РИА Новости, 02.02.2023
ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России
ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:02
2023-02-02T15:02
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_b3124e95b66feca8013a7a38d119f856.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк.ВТБ третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга, ежегодно составляемого на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности HR-команды компании.При составлении рейтинга работодателей-2022 было рассмотрено почти 2 тысячи организаций."Безусловно, прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для всей банковской системы нашей страны и для ВТБ в частности. Тем не менее наш коллектив слаженно и уверенно сработал в этих непростых условиях. Мы, в том числе, продолжили активно нанимать персонал по всей стране, в который раз подтверждая свою репутацию одного из самых надежных работодателей России", - приводится в сообщении комментарий главы департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.
https://ria.ru/20230127/premiya-1847954321.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_579cc5eccdc1fb7c4037bb34bfdb3138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика
15:02 02.02.2023
 

ВТБ вновь вошел в топ-10 рейтинга лучших работодателей России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ВТБ вошел в топ-10 рейтинга работодателей за 2022 год, составляемого российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает банк.
ВТБ третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга, ежегодно составляемого на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности HR-команды компании.
При составлении рейтинга работодателей-2022 было рассмотрено почти 2 тысячи организаций.
"Безусловно, прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для всей банковской системы нашей страны и для ВТБ в частности. Тем не менее наш коллектив слаженно и уверенно сработал в этих непростых условиях. Мы, в том числе, продолжили активно нанимать персонал по всей стране, в который раз подтверждая свою репутацию одного из самых надежных работодателей России", - приводится в сообщении комментарий главы департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 17:05
Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO "Проект года 2022"
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала