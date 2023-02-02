https://ria.ru/20230202/reabilitatsiya-1849331875.html

В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных

В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных - РИА Новости, 02.02.2023

В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных

Единая система медико-психологической реабилитации должна быть создана в России, такой вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:50

2023-02-02T17:50

2023-02-02T17:50

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Единая система медико-психологической реабилитации должна быть создана в России, такой вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по вопросам спецоперации, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин. "Работы в этой сфере предстоит много. Систему нам придется выстраивать полностью: от кадровой политики и расширения специализированных медучреждений до принятия соответствующих нормативных актов", - передает слова Вяткина пресс-служба фракции ЕР. По словам парламентария, указанный вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по вопросам спецоперации и мобилизации.

https://ria.ru/20230118/reabilitatsiya-1845645300.html

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политика, россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия