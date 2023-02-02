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В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных
В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных - РИА Новости, 02.02.2023
В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных
Единая система медико-психологической реабилитации должна быть создана в России, такой вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:50
2023-02-02T17:50
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Единая система медико-психологической реабилитации должна быть создана в России, такой вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по вопросам спецоперации, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин. "Работы в этой сфере предстоит много. Систему нам придется выстраивать полностью: от кадровой политики и расширения специализированных медучреждений до принятия соответствующих нормативных актов", - передает слова Вяткина пресс-служба фракции ЕР. По словам парламентария, указанный вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по вопросам спецоперации и мобилизации.
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политика, россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Вяткин, Госдума РФ, Единая Россия
17:50 02.02.2023
 
В ЕР призвали создать единую систему комплексной реабилитации военных

Депутат Вяткин: нужно создать единую систему медико-психологической реабилитации военных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Единая система медико-психологической реабилитации должна быть создана в России, такой вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по вопросам спецоперации, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин.
"Работы в этой сфере предстоит много. Систему нам придется выстраивать полностью: от кадровой политики и расширения специализированных медучреждений до принятия соответствующих нормативных актов", - передает слова Вяткина пресс-служба фракции ЕР.
По словам парламентария, указанный вопрос войдет в доклад президенту, который готовит рабочая группа по вопросам спецоперации и мобилизации.
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 10:19
Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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