Украину предупредили, что за поставки от США придется отчитаться, пишет WP
WP: американские чиновники предупредили Киев, что за поставки от США придется отчитаться
© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американские чиновники предупредили Киев, что Украине придется отчитаться за все, что ей поставляют США, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию "только что завершили поездку на Украину", выступив "со своеобразным" предупреждением относительно помощи Вашингтона.
"Во время своей поездки на прошлой неделе руководители аппаратов генеральных инспекторов всех трех ведомств выступили с посланием, которое можно перевести следующим образом: будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией", — говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание, это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.
Ранее опрос, проведенный социологической службой Pew Research Center, показал, что количество американцев, которые считают помощь Украине избыточной, растет, но такая категория граждан еще остается в меньшинстве.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
28 января, 08:00Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.