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Два брата, державшие девушку в рабстве, получили по девять лет колонии - РИА Новости, 02.02.2023
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Два брата, державшие девушку в рабстве, получили по девять лет колонии
Два брата, державшие девушку в рабстве, получили по девять лет колонии - РИА Новости, 02.02.2023
Два брата, державшие девушку в рабстве, получили по девять лет колонии
Суд в Саратове приговорил двоих братьев к девяти годам лишения свободы каждого по делу об использовании рабского труда девушки, которой только спустя три года... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T01:22
2023-02-02T01:22
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил двоих братьев к девяти годам лишения свободы каждого по делу об использовании рабского труда девушки, которой только спустя три года удалось сбежать и обратиться к правоохранителям, сообщило региональное управление СК РФ. Следствие и суд установили, в 2016 году двое братьев 35 и 37 лет нашли и привлекли к труду 25-летнюю незнакомку, содержали ее в неблагоустроенном сарае на территории дома в селе Клещевка (ныне входит в состав Саратова), давали ей минимальный набор продуктов, контролировали ее труд и пресекали попытки бегства, применяя насилие и угрожая им. По данным следствия, девушка вынужденно проживала на территории дома и безвозмездно работала вплоть до 2019 года, когда 23 декабря ей с помощью других людей удалось сбежать. По пути в полицию между спасителями и злоумышленниками возникла погоня, но девушке удалось доехать до места назначения и обратиться к правоохранителям. Суд признал фигурантов виновными по статьям УК РФ "Использование рабского труда, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения" и "Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, из корыстных побуждений". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230201/lefortovo-1848846897.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
01:22 02.02.2023
 
Два брата, державшие девушку в рабстве, получили по девять лет колонии

Два брата в Саратове, державшие девушку в рабстве три года, получили по девять лет колонии

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил двоих братьев к девяти годам лишения свободы каждого по делу об использовании рабского труда девушки, которой только спустя три года удалось сбежать и обратиться к правоохранителям, сообщило региональное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, в 2016 году двое братьев 35 и 37 лет нашли и привлекли к труду 25-летнюю незнакомку, содержали ее в неблагоустроенном сарае на территории дома в селе Клещевка (ныне входит в состав Саратова), давали ей минимальный набор продуктов, контролировали ее труд и пресекали попытки бегства, применяя насилие и угрожая им.
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По данным следствия, девушка вынужденно проживала на территории дома и безвозмездно работала вплоть до 2019 года, когда 23 декабря ей с помощью других людей удалось сбежать. По пути в полицию между спасителями и злоумышленниками возникла погоня, но девушке удалось доехать до места назначения и обратиться к правоохранителям.
"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.
Суд признал фигурантов виновными по статьям УК РФ "Использование рабского труда, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения" и "Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, из корыстных побуждений".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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