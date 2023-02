https://ria.ru/20230202/pyanstvo-1849124072.html

"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт"

"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 02.02.2023

"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт"

Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства сотрудников и финансовых нарушений, написал обозреватель The New... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:56

2023-02-02T05:56

2023-02-02T11:28

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849123821_0:169:3020:1868_1920x0_80_0_0_30b70bffdfab4b42a35d43a72443f1ea.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства сотрудников и финансовых нарушений, написал обозреватель The New York Times Джеффри Геттлман.Как написал журналист, он находился в "прохладной комнате для совещаний на втором этаже многоквартирного дома в Киеве", когда основатель организации Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным: "Группа "Моцарт" мертва".По словам Геттлмана, причиной краха ЧВК стали произнесенные под воздействием алкоголя обвинения в адрес украинского руководства и финансовые трудности.В статье говорится, что на первых порах "Моцарт" собрал "пожертвования на сумму более миллиона долларов", но затем деньги стали заканчиваться, и ЧВК столкнулась со случаями дезертирства и внутренними междоусобицами."Было много ругани, много распутства", — заявил один из сотрудников.В конце статьи говорится, что Эндрю Мильбурн намерен возродить компанию. Теперь "в серой толстовке и черных спортивных штанах" он часами сидит в ноутбуке и отправляет электронные письма возможным спонсорам, резюмировал журналист.Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым брендом. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте основатель ЧВК планировал консультироваться с Вашингтоном.

https://ria.ru/20230201/motsart-1848987711.html

https://ria.ru/20230202/voennye-1849121750.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша