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"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 02.02.2023
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"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт"
"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 02.02.2023
"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт"
Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства сотрудников и финансовых нарушений, написал обозреватель The New... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T05:56
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства сотрудников и финансовых нарушений, написал обозреватель The New York Times Джеффри Геттлман.Как написал журналист, он находился в "прохладной комнате для совещаний на втором этаже многоквартирного дома в Киеве", когда основатель организации Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным: "Группа "Моцарт" мертва".По словам Геттлмана, причиной краха ЧВК стали произнесенные под воздействием алкоголя обвинения в адрес украинского руководства и финансовые трудности.В статье говорится, что на первых порах "Моцарт" собрал "пожертвования на сумму более миллиона долларов", но затем деньги стали заканчиваться, и ЧВК столкнулась со случаями дезертирства и внутренними междоусобицами."Было много ругани, много распутства", — заявил один из сотрудников.В конце статьи говорится, что Эндрю Мильбурн намерен возродить компанию. Теперь "в серой толстовке и черных спортивных штанах" он часами сидит в ноутбуке и отправляет электронные письма возможным спонсорам, резюмировал журналист.Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым брендом. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте основатель ЧВК планировал консультироваться с Вашингтоном.
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05:56 02.02.2023 (обновлено: 11:28 02.02.2023)
 
"Стриптиз-клубы и пьянство". NYT пролила свет на деятельность ЧВК "Моцарт"

NYT: ЧВК "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства и киевских стриптиз-клубов

© AFP 2023 / JUAN BARRETOТренировка ЧВК "Моцарт"
Тренировка ЧВК Моцарт - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
Тренировка ЧВК "Моцарт". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине из-за пьянства сотрудников и финансовых нарушений, написал обозреватель The New York Times Джеффри Геттлман.

"Людьми, которые состояли в ЧВК "Моцарт", было не так-то просто управлять. Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам", — говорится в статье.

Как написал журналист, он находился в "прохладной комнате для совещаний на втором этаже многоквартирного дома в Киеве", когда основатель организации Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным: "Группа "Моцарт" мертва".
По словам Геттлмана, причиной краха ЧВК стали произнесенные под воздействием алкоголя обвинения в адрес украинского руководства и финансовые трудности.
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В статье говорится, что на первых порах "Моцарт" собрал "пожертвования на сумму более миллиона долларов", но затем деньги стали заканчиваться, и ЧВК столкнулась со случаями дезертирства и внутренними междоусобицами.
"Было много ругани, много распутства", — заявил один из сотрудников.
В конце статьи говорится, что Эндрю Мильбурн намерен возродить компанию. Теперь "в серой толстовке и черных спортивных штанах" он часами сидит в ноутбуке и отправляет электронные письма возможным спонсорам, резюмировал журналист.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым брендом. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте основатель ЧВК планировал консультироваться с Вашингтоном.
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