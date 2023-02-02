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Мезенцев: Минск и Москва начнут реализацию трех союзных оборонных программ - РИА Новости, 02.02.2023
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Мезенцев: Минск и Москва начнут реализацию трех союзных оборонных программ
Мезенцев: Минск и Москва начнут реализацию трех союзных оборонных программ - РИА Новости, 02.02.2023
Мезенцев: Минск и Москва начнут реализацию трех союзных оборонных программ
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва в 2023 году намерены начать реализацию трех союзных программ в РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:58
2023-02-02T14:58
союзное государство
дмитрий мезенцев
минск
москва
белоруссия
россия
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва в 2023 году намерены начать реализацию трех союзных программ в сфере обороны и безопасности в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе. "Мы убеждены в том, что нам удастся ввести в реализацию еще четыре программы, три из них посвящены вопросам обороны. Одна – пограничной безопасности, две другие – поддержке инфраструктуры региональной группировки войск Союзного государства", - сообщил Мезенцев в Минске на совещании с представителями госзаказчиков программ Союзного государства. Он пояснил, что актуальность программ в сфере безопасности связана в том числе и с тем, что "стало беспрецедентным давление на наши страны и изменилась, заметно усложнилась, военно-политическая обстановка в восточно-европейском регионе". "Нам надо быть просто сильнее", - подчеркнул госсекретарь. Мезенцев добавил, что четвертая союзная программа, начать реализацию которой планируется в этом году, - гражданская, посвящена исследованию вирусов. Он также подчеркнул, что опыт взаимодействия в последнее время министерств и ведомств двух стран показал "результативность выработки нового почерка, умения договариваться, сверять позиции, анализировать те вызовы и угрозы, которые стали реальным фактором общественно-политической жизни". По его словам, на этом фоне необходимо добиться большей результативности в работе над программами и проектами Союзного государства. Госсекретарь в этой связи рассказал, что изменена процедура работы с проектами союзных программ с целью ускорения их согласования и начала реализации. Он пояснил, что работа над проектом союзной программы с объемом финансирования до полумиллиарда российских рублей должна идти не более года, а не три-четыре года, как ранее. "Это ответ на требования наших национальных лидеров обеспечить технологическую независимость Беларуси и России, обеспечить необходимый рубеж конкурентоспособности национальных экономик", - констатировал Мезенцев. Он выразил надежду, что результаты взаимодействия двух стран в научной сфере будут востребованы экономиками и силовым блоком. "Мы должны быть сильными, независимыми, сами выбирать свой путь, не закрывая дверь для партнеров. Сегодня в мире формируется новая система связей", - добавил Мезенцев. По его словам, в 2000-2020 годах реализованы 68 программ Союзного государства. "Уже определен прогноз работы до 2027 года… Сегодня мы увеличиваем число возможных программ и проектов Союзного государства. Так, по сравнению с предшествующим годом мы их увеличили на треть, на это выделены значительные средства", - добавил Мезенцев. "Задачи – работа над стратегией научно-технологического взаимодействия под эгидой форматов Союзного государства и работа по сверке наших позиций и по сути переформатированию, практическому созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства", - сообщил госсекретарь. По его словам, работа предстоит огромная. "Но самое главное – подтверждена готовность сторон (к ней – ред.)", - констатировал госсекретарь.
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дмитрий мезенцев, минск, москва, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Минск, Москва, Белоруссия, Россия
14:58 02.02.2023
 

Мезенцев: Минск и Москва начнут реализацию трех союзных оборонных программ

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва в 2023 году намерены начать реализацию трех союзных программ в сфере обороны и безопасности в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе.
"Мы убеждены в том, что нам удастся ввести в реализацию еще четыре программы, три из них посвящены вопросам обороны. Одна – пограничной безопасности, две другие – поддержке инфраструктуры региональной группировки войск Союзного государства", - сообщил Мезенцев в Минске на совещании с представителями госзаказчиков программ Союзного государства.
Он пояснил, что актуальность программ в сфере безопасности связана в том числе и с тем, что "стало беспрецедентным давление на наши страны и изменилась, заметно усложнилась, военно-политическая обстановка в восточно-европейском регионе". "Нам надо быть просто сильнее", - подчеркнул госсекретарь.
Мезенцев добавил, что четвертая союзная программа, начать реализацию которой планируется в этом году, - гражданская, посвящена исследованию вирусов.
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Он также подчеркнул, что опыт взаимодействия в последнее время министерств и ведомств двух стран показал "результативность выработки нового почерка, умения договариваться, сверять позиции, анализировать те вызовы и угрозы, которые стали реальным фактором общественно-политической жизни". По его словам, на этом фоне необходимо добиться большей результативности в работе над программами и проектами Союзного государства.
Госсекретарь в этой связи рассказал, что изменена процедура работы с проектами союзных программ с целью ускорения их согласования и начала реализации. Он пояснил, что работа над проектом союзной программы с объемом финансирования до полумиллиарда российских рублей должна идти не более года, а не три-четыре года, как ранее. "Это ответ на требования наших национальных лидеров обеспечить технологическую независимость Беларуси и России, обеспечить необходимый рубеж конкурентоспособности национальных экономик", - констатировал Мезенцев.
Он выразил надежду, что результаты взаимодействия двух стран в научной сфере будут востребованы экономиками и силовым блоком. "Мы должны быть сильными, независимыми, сами выбирать свой путь, не закрывая дверь для партнеров. Сегодня в мире формируется новая система связей", - добавил Мезенцев.
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По его словам, в 2000-2020 годах реализованы 68 программ Союзного государства. "Уже определен прогноз работы до 2027 года… Сегодня мы увеличиваем число возможных программ и проектов Союзного государства. Так, по сравнению с предшествующим годом мы их увеличили на треть, на это выделены значительные средства", - добавил Мезенцев.
"Задачи – работа над стратегией научно-технологического взаимодействия под эгидой форматов Союзного государства и работа по сверке наших позиций и по сути переформатированию, практическому созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства", - сообщил госсекретарь. По его словам, работа предстоит огромная. "Но самое главное – подтверждена готовность сторон (к ней – ред.)", - констатировал госсекретарь.
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевМинскМоскваБелоруссияРоссия
 
 
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