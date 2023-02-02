https://ria.ru/20230202/proekty-1849288368.html

Проекты двух союзных программ в сфере обороны и безопасности готовы

Проекты двух союзных программ в сфере обороны и безопасности готовы - РИА Новости, 02.02.2023

Проекты двух союзных программ в сфере обороны и безопасности готовы

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что проекты двух союзных программ в сфере обороны и безопасности уже полностью... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:05

2023-02-02T16:05

2023-02-02T16:05

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что проекты двух союзных программ в сфере обороны и безопасности уже полностью готовы для их последующего утверждения. Ранее в четверг Мезенцев заявил, что Минск и Москва в 2023 году намерены начать реализацию трех союзных программ в сфере обороны и безопасности в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе. Речь идет о программе по пограничной безопасности и двух программах по поддержке развития инфраструктуры региональной группировки войск Союзного государства. "Программа в сфере погранбезопасности и одна из программ по развитию инфраструктуры региональной группировки (войск)… - в абсолютной, 100-процентной готовности", - сказал Мезенцев журналистам в Минске, говоря о степени готовности и согласования проектов программ в сфере безопасности Союзного государства. По его словам, подготовка еще одного проекта программы, касающейся региональной группировки войск, завершается. Госсекретарь добавил, что также планируется доработать проект союзной программы по биомембранам, чтобы начать ее финансирование в этом году. "Мы обязательно проинформируем о ходе работы над программами, анонсируем степень готовности… Программы открытые, не видим необходимости что-то недоговаривать. Акцент на новые программы в сфере обороны и безопасности – в том числе ответ на ту ситуацию в восточно-европейском регионе, которая осложнилась, … беспрецедентное санкционное давление, которое испытывают Беларусь и Россия", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности представления программ в сфере обороны на предстоящем заседании союзного совмина, которое ожидается в феврале. Госсекретарь также рассказал, что постоянному комитету Союзного государства поступило предложение рассмотреть возможность реализации новой программы за счет финансирования из союзного бюджета, которая будет касаться гидрометеорологии. "Мы хотим видеть значение (предстоящих результатов возможной программы – ред.) для реальной экономики. Хотим видеть, что это даст для авиаперевозок – их безопасность, производителей сельхозтоваров – повышение урожайности. Хотим видеть результаты для поддержки более высокого уровня обороноспособности", - продолжил он. Мезенцев отметил, что каждая союзная программа должна иметь высокие результаты, а деньги союзного бюджета должны тратиться предельно эффективно.

https://ria.ru/20230119/patrulirovanie-1846002666.html

https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий мезенцев, белоруссия, россия