https://ria.ru/20230202/produktsiya-1849350335.html
"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%
"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5% - РИА Новости, 02.02.2023
"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%
Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:48
2023-02-02T18:48
2023-02-02T18:48
фосагро
андрей гурьев
новости компаний - экономика
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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" Михаил Рыбников. "В результате последовательной реализации долгосрочной программы развития "Фосагро" увеличила производство агрохимической продукции почти на 5% год к предыдущему году - до рекордных 11 миллионов тонн", - сказал он. По его словам, высокие производственные результаты позволили компании в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений и в 2,5 раза увеличить поддержку социальных проектов. "Одновременно "Фосагро" выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику", - добавил Рыбников. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, андрей гурьев, новости компаний - экономика
ФосАгро, Андрей Гурьев, Новости компаний - Экономика
КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" Михаил Рыбников.
"В результате последовательной реализации долгосрочной программы развития "Фосагро" увеличила производство агрохимической продукции почти на 5% год к предыдущему году - до рекордных 11 миллионов тонн", - сказал он.
"Новый производственный рекорд - результат слаженной и самоотверженной работы всего многотысячного коллектива группы "Фосагро". В условиях внешних вызовов компании удалось сохранить режим бесперебойного производства, оперативно переориентировать экспортные потоки и внести важный вклад в продовольственную безопасность страны, обеспечив российских аграриев экоэффективными витаминами роста", - отметил топ-менеджер.
По его словам, высокие производственные результаты позволили компании в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений и в 2,5 раза увеличить поддержку социальных проектов.
"Одновременно "Фосагро" выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику", - добавил Рыбников.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит
" (Череповец
), его филиалы в Кировске
, Балакове
и Волхове
, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева
контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко
Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.