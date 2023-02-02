https://ria.ru/20230202/produktsiya-1849350335.html

"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%

"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5% - РИА Новости, 02.02.2023

"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%

Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:48

2023-02-02T18:48

2023-02-02T18:48

фосагро

андрей гурьев

новости компаний - экономика

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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" Михаил Рыбников. "В результате последовательной реализации долгосрочной программы развития "Фосагро" увеличила производство агрохимической продукции почти на 5% год к предыдущему году - до рекордных 11 миллионов тонн", - сказал он. По его словам, высокие производственные результаты позволили компании в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений и в 2,5 раза увеличить поддержку социальных проектов. "Одновременно "Фосагро" выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику", - добавил Рыбников. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, андрей гурьев, новости компаний - экономика