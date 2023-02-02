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"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5% - РИА Новости, 02.02.2023
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"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%
"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5% - РИА Новости, 02.02.2023
"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%
Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:48
2023-02-02T18:48
фосагро
андрей гурьев
новости компаний - экономика
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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" Михаил Рыбников. "В результате последовательной реализации долгосрочной программы развития "Фосагро" увеличила производство агрохимической продукции почти на 5% год к предыдущему году - до рекордных 11 миллионов тонн", - сказал он. По его словам, высокие производственные результаты позволили компании в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений и в 2,5 раза увеличить поддержку социальных проектов. "Одновременно "Фосагро" выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику", - добавил Рыбников. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
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фосагро, андрей гурьев, новости компаний - экономика
ФосАгро, Андрей Гурьев, Новости компаний - Экономика
18:48 02.02.2023
 

"Фосагро" в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 5%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% - до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро" Михаил Рыбников.
"В результате последовательной реализации долгосрочной программы развития "Фосагро" увеличила производство агрохимической продукции почти на 5% год к предыдущему году - до рекордных 11 миллионов тонн", - сказал он.
"Новый производственный рекорд - результат слаженной и самоотверженной работы всего многотысячного коллектива группы "Фосагро". В условиях внешних вызовов компании удалось сохранить режим бесперебойного производства, оперативно переориентировать экспортные потоки и внести важный вклад в продовольственную безопасность страны, обеспечив российских аграриев экоэффективными витаминами роста", - отметил топ-менеджер.
По его словам, высокие производственные результаты позволили компании в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений и в 2,5 раза увеличить поддержку социальных проектов.
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"Одновременно "Фосагро" выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику", - добавил Рыбников.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
 
ФосАгроАндрей ГурьевНовости компаний - Экономика
 
 
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