https://ria.ru/20230202/pozhar-1849210236.html

В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов

В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов - РИА Новости, 02.02.2023

В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов

Среди погибших из-за пожара бытовки в стройгородке под Севастополем нет жителей региона, это жители других регионов, решается вопрос оказания помощи семьям,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:32

2023-02-02T12:32

2023-02-02T12:32

происшествия

севастополь

краснодарский край

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Среди погибших из-за пожара бытовки в стройгородке под Севастополем нет жителей региона, это жители других регионов, решается вопрос оказания помощи семьям, сообщил заместитель губернатора города Михаил Кулагин. Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам". "Пока восемь человек не выходят на связь… Известно, что из потенциально восьми погибших севастопольцев нет", - сказал Кулагин журналистам. Двое пострадавших доставлены в больницу с ожогами второй степени, им "оказывается вся необходимая помощь". По данным исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Павла Иено, среди погибших – жители Краснодарского края, Адыгеи, Тверской области. Власти заявили, что окажут семьям пострадавших помощь.

https://ria.ru/20230202/bytovki-1849166868.html

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849135021.html

севастополь

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, краснодарский край, михаил развожаев