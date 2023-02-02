В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов
Среди погибших при пожаре в бытовках в стройгородке под Севастополем нет жителей региона
© Фото : Прокуратура города СевастополяСотрудники правоохранительных органов и МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе
© Фото : Прокуратура города Севастополя
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Среди погибших из-за пожара бытовки в стройгородке под Севастополем нет жителей региона, это жители других регионов, решается вопрос оказания помощи семьям, сообщил заместитель губернатора города Михаил Кулагин.
Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Пока восемь человек не выходят на связь… Известно, что из потенциально восьми погибших севастопольцев нет", - сказал Кулагин журналистам.
Двое пострадавших доставлены в больницу с ожогами второй степени, им "оказывается вся необходимая помощь". По данным исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Павла Иено, среди погибших – жители Краснодарского края, Адыгеи, Тверской области. Власти заявили, что окажут семьям пострадавших помощь.