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В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов - РИА Новости, 02.02.2023
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В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов
В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов - РИА Новости, 02.02.2023
В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов
Среди погибших из-за пожара бытовки в стройгородке под Севастополем нет жителей региона, это жители других регионов, решается вопрос оказания помощи семьям,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:32
2023-02-02T12:32
происшествия
севастополь
краснодарский край
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Среди погибших из-за пожара бытовки в стройгородке под Севастополем нет жителей региона, это жители других регионов, решается вопрос оказания помощи семьям, сообщил заместитель губернатора города Михаил Кулагин. Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам". "Пока восемь человек не выходят на связь… Известно, что из потенциально восьми погибших севастопольцев нет", - сказал Кулагин журналистам. Двое пострадавших доставлены в больницу с ожогами второй степени, им "оказывается вся необходимая помощь". По данным исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Павла Иено, среди погибших – жители Краснодарского края, Адыгеи, Тверской области. Власти заявили, что окажут семьям пострадавших помощь.
https://ria.ru/20230202/bytovki-1849166868.html
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Дарья Буймова
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происшествия, севастополь, краснодарский край, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Краснодарский край, Михаил Развожаев
12:32 02.02.2023
 
В пожаре под Севастополем погибли рабочие из нескольких регионов

Среди погибших при пожаре в бытовках в стройгородке под Севастополем нет жителей региона

© Фото : Прокуратура города СевастополяСотрудники правоохранительных органов и МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Прокуратура города Севастополя
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Среди погибших из-за пожара бытовки в стройгородке под Севастополем нет жителей региона, это жители других регионов, решается вопрос оказания помощи семьям, сообщил заместитель губернатора города Михаил Кулагин.
Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:01
Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми
"Пока восемь человек не выходят на связь… Известно, что из потенциально восьми погибших севастопольцев нет", - сказал Кулагин журналистам.
Двое пострадавших доставлены в больницу с ожогами второй степени, им "оказывается вся необходимая помощь". По данным исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Павла Иено, среди погибших – жители Краснодарского края, Адыгеи, Тверской области. Власти заявили, что окажут семьям пострадавших помощь.
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 08:49
После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело
 
ПроисшествияСевастопольКраснодарский крайМихаил Развожаев
 
 
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