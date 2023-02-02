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Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили - РИА Новости, 02.02.2023
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Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили - РИА Новости, 02.02.2023
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили
МЧС России подтвердило гибель восьми человек при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем - сейчас огонь полностью потушен. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:05
2023-02-02T11:09
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель восьми человек при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем - сейчас огонь полностью потушен."В результате пожара погибло восемь человек, двое пострадали. В 10.51 пожар в строительном модуле полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:05 02.02.2023 (обновлено: 11:09 02.02.2023)
 
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили

Пожар в бытовках под Севастополем, где погибли восемь человек, полностью потушили

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель восьми человек при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем - сейчас огонь полностью потушен.
"В результате пожара погибло восемь человек, двое пострадали. В 10.51 пожар в строительном модуле полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте возгорания строительных бытовок на улице Нефтяная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:38
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ПроисшествияРоссияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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