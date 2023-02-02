https://ria.ru/20230202/pozhar-1849169734.html
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили - РИА Новости, 02.02.2023
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили
МЧС России подтвердило гибель восьми человек при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем - сейчас огонь полностью потушен. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:05
2023-02-02T11:05
2023-02-02T11:09
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель восьми человек при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем - сейчас огонь полностью потушен."В результате пожара погибло восемь человек, двое пострадали. В 10.51 пожар в строительном модуле полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230202/pozhary-1849155424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:05 02.02.2023 (обновлено: 11:09 02.02.2023)
Пожар в бытовках под Севастополем полностью потушили
Пожар в бытовках под Севастополем, где погибли восемь человек, полностью потушили