https://ria.ru/20230202/pozhar-1849148956.html

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 02.02.2023

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек

В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:10

2023-02-02T10:10

2023-02-02T10:10

происшествия

жилье

заиграевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

гу мчс по республике бурятия

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УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС. По данным МЧС, в четверг ночью в СНТ "Звезда" Заиграевского района республики произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия спасателей горели дом изнутри и кровля гаража, существовала угроза перехода огня на соседнее здание. Всего к ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства пожара.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849140960.html

заиграевский район

республика бурятия

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