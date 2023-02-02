Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849148956.html
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 02.02.2023
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:10
2023-02-02T10:10
происшествия
жилье
заиграевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
гу мчс по республике бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС. По данным МЧС, в четверг ночью в СНТ "Звезда" Заиграевского района республики произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия спасателей горели дом изнутри и кровля гаража, существовала угроза перехода огня на соседнее здание. Всего к ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства пожара.
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849140960.html
заиграевский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, гу мчс по республике бурятия
Происшествия, Жилье, Заиграевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия, ГУ МЧС по Республике Бурятия
10:10 02.02.2023
 
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек

В Заиграевском районе Бурятии мужчина погиб при пожаре в жилом доме

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС.
По данным МЧС, в четверг ночью в СНТ "Звезда" Заиграевского района республики произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия спасателей горели дом изнутри и кровля гаража, существовала угроза перехода огня на соседнее здание.
"В ходе тушения возле печи обнаружено тело хозяина дома 1984 года рождения. В результате пожара обрушилось перекрытие, дом выгорел полностью, уничтожена кровля гаража", - говорится в сообщении ведомства.
Всего к ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства пожара.
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 09:32
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках
 
ПроисшествияЖильеЗаиграевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БурятияГУ МЧС по Республике Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала