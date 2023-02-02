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В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 02.02.2023
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:10
2023-02-02T10:10
2023-02-02T10:10
происшествия
жилье
заиграевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
гу мчс по республике бурятия
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УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. В четверг ночью в Заиграевском районе Бурятии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает региональный главк МЧС. По данным МЧС, в четверг ночью в СНТ "Звезда" Заиграевского района республики произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия спасателей горели дом изнутри и кровля гаража, существовала угроза перехода огня на соседнее здание. Всего к ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства пожара.
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заиграевский район
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происшествия, жилье, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, гу мчс по республике бурятия
Происшествия, Жилье, Заиграевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия, ГУ МЧС по Республике Бурятия
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В Заиграевском районе Бурятии мужчина погиб при пожаре в жилом доме