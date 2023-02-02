https://ria.ru/20230202/pozhar-1849148476.html

В Новой Москве загорелся торговый павильон

В Новой Москве загорелся торговый павильон - РИА Новости, 02.02.2023

В Новой Москве загорелся торговый павильон

Одноэтажный павильон со строительными инструментами загорелся на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:08

2023-02-02T10:08

2023-02-02T10:08

происшествия

новая москва

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Одноэтажный павильон со строительными инструментами загорелся на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщили в столичном главке МЧС. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8.40. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение торгового павильона с мансардной частью. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849136653.html

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москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новая москва, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)