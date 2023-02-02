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В Новой Москве загорелся торговый павильон - РИА Новости, 02.02.2023
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В Новой Москве загорелся торговый павильон
В Новой Москве загорелся торговый павильон - РИА Новости, 02.02.2023
В Новой Москве загорелся торговый павильон
Одноэтажный павильон со строительными инструментами загорелся на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:08
2023-02-02T10:08
происшествия
новая москва
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Одноэтажный павильон со строительными инструментами загорелся на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщили в столичном главке МЧС. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8.40. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение торгового павильона с мансардной частью. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке.
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происшествия, новая москва, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:08 02.02.2023
 
В Новой Москве загорелся торговый павильон

В Новой Москве загорелся торговый павильон на 200 "квадратах"

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Одноэтажный павильон со строительными инструментами загорелся на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщили в столичном главке МЧС.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8.40.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение торгового павильона с мансардной частью. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке.
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