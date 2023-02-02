https://ria.ru/20230202/pozhar-1849136653.html

В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках

В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023

В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках

Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:04

2023-02-02T09:04

2023-02-02T09:23

происшествия

севастополь

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при возгорании строительных бытовок на улице Нефтяная в Балаклавском округе. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров. "Семь погибших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849135021.html

севастополь

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь