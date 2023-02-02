https://ria.ru/20230202/pozhar-1849136653.html
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках
Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:04
2023-02-02T09:04
2023-02-02T09:23
происшествия
севастополь
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при возгорании строительных бытовок на улице Нефтяная в Балаклавском округе. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров. "Семь погибших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849135021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
09:04 02.02.2023 (обновлено: 09:23 02.02.2023)
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках
Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе увеличилось до семи человек