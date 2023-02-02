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В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023
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В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках
Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:04
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происшествия
севастополь
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при возгорании строительных бытовок на улице Нефтяная в Балаклавском округе. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров. "Семь погибших", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
09:04 02.02.2023 (обновлено: 09:23 02.02.2023)
 
В Севастополе выросло число жертв пожара в бытовках

Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе увеличилось до семи человек

© Фото : ГCУ СК РФ по Республике Крым и СевастополюНа месте пожара в строительном модуле под Севастополем
На месте пожара в строительном модуле под Севастополем - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : ГCУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
На месте пожара в строительном модуле под Севастополем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при возгорании строительных бытовок на улице Нефтяная в Балаклавском округе. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров.
"Семь погибших", - сказал собеседник агентства.
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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