https://ria.ru/20230202/pozhar-1849135021.html
После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело
После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.02.2023
После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в бытовках под Севастополем по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:49
2023-02-02T08:49
2023-02-02T10:04
происшествия
севастополь
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в бытовках под Севастополем по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем ночью, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до 6, еще двое рабочих госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован. В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться."Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849137569.html
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Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
2023-02-02T08:49
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:49 02.02.2023 (обновлено: 10:04 02.02.2023)
После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело
После пожара под Севастополем. где погибли шесть человек, возбудили уголовное дело