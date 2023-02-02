https://ria.ru/20230202/pozhar-1849135021.html

После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело

После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.02.2023

После пожара в бытовках под Севастополем возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в бытовках под Севастополем по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:49

2023-02-02T08:49

2023-02-02T10:04

происшествия

севастополь

россия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в бытовках под Севастополем по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем ночью, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до 6, еще двое рабочих госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован. В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться."Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849137569.html

https://ria.ru/20230202/sevastopol-1849131517.html

севастополь

россия

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в строительных вагончиках в Севастополе Пожар в строительных вагончиках в Севастополе 2023-02-02T08:49 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)