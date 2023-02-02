https://ria.ru/20230202/pozhar-1849131214.html
В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе
В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе - РИА Новости, 02.02.2023
В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе
В МЧС России подтвердили информацию о пяти погибших при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, открытое горение ликвидировано. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:14
2023-02-02T08:14
2023-02-02T10:04
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В МЧС России подтвердили информацию о пяти погибших при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, открытое горение ликвидировано. Произошло возгорание строительных бытовок на улице Нефтяная. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано. В настоящий момент ведется проливка и разбор конструкций. Обнаружены пять погибших. Работы продолжаются", - говорится в сообщении МЧС РФ.
https://ria.ru/20230202/sevastopol-1849130169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
2023-02-02T08:14
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:14 02.02.2023 (обновлено: 10:04 02.02.2023)
В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе
В МЧС подтвердили информацию о погибших при возгорании бытовок в Севастополе