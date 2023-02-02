https://ria.ru/20230202/pozhar-1849131214.html

В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе

В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе - РИА Новости, 02.02.2023

В МЧС подтвердили информацию о погибших при пожаре в Севастополе

В МЧС России подтвердили информацию о пяти погибших при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, открытое горение ликвидировано. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:14

2023-02-02T08:14

2023-02-02T10:04

происшествия

россия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В МЧС России подтвердили информацию о пяти погибших при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, открытое горение ликвидировано. Произошло возгорание строительных бытовок на улице Нефтяная. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано. В настоящий момент ведется проливка и разбор конструкций. Обнаружены пять погибших. Работы продолжаются", - говорится в сообщении МЧС РФ.

https://ria.ru/20230202/sevastopol-1849130169.html

россия

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в строительных вагончиках в Севастополе Пожар в строительных вагончиках в Севастополе 2023-02-02T08:14 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)