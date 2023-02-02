https://ria.ru/20230202/pozhar-1849126942.html

При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка

При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка - РИА Новости, 02.02.2023

При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:14

2023-02-02T07:14

2023-02-02T07:14

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 2 фев – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поступило в 04:14 (23:14 мск). На момент прибытия пожарных огнем были охвачены дом и пристроенный к нему гараж с автомобилем внутри. В 05:51 (00:51 мск) открытый огонь был потушен. Во время разбора конструкций обнаружены тела детей. Ведомство отмечает, что в момент пожара дети были дома одни. Сейчас допрашивают их мать и очевидцев.

https://ria.ru/20230201/pozhar-1849109990.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)