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При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка - РИА Новости, 02.02.2023
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При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка - РИА Новости, 02.02.2023
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:14
2023-02-02T07:14
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 2 фев – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поступило в 04:14 (23:14 мск). На момент прибытия пожарных огнем были охвачены дом и пристроенный к нему гараж с автомобилем внутри. В 05:51 (00:51 мск) открытый огонь был потушен. Во время разбора конструкций обнаружены тела детей. Ведомство отмечает, что в момент пожара дети были дома одни. Сейчас допрашивают их мать и очевидцев.
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:14 02.02.2023
 
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка

СК: при пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 2 фев – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поступило в 04:14 (23:14 мск). На момент прибытия пожарных огнем были охвачены дом и пристроенный к нему гараж с автомобилем внутри. В 05:51 (00:51 мск) открытый огонь был потушен. Во время разбора конструкций обнаружены тела детей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту смерти двоих детей 13 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в момент пожара дети были дома одни. Сейчас допрашивают их мать и очевидцев.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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