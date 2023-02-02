https://ria.ru/20230202/pozhar-1849126942.html
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка - РИА Новости, 02.02.2023
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:14
2023-02-02T07:14
2023-02-02T07:14
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 2 фев – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в поселке Грановщина Иркутской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поступило в 04:14 (23:14 мск). На момент прибытия пожарных огнем были охвачены дом и пристроенный к нему гараж с автомобилем внутри. В 05:51 (00:51 мск) открытый огонь был потушен. Во время разбора конструкций обнаружены тела детей. Ведомство отмечает, что в момент пожара дети были дома одни. Сейчас допрашивают их мать и очевидцев.
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Иркутской области погибли два ребенка
СК: при пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка