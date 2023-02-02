Рейтинг@Mail.ru
В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849124470.html
В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике
В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике - РИА Новости, 02.02.2023
В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике
Пожарные обнаружили три тела при тушении заброшенного вагончика в Биробиджане, обстоятельства гибели людей пока неясны, рассказали в УМЧС по Еврейской... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:00
2023-02-02T06:00
происшествия
биробиджан
еврейская автономная область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Пожарные обнаружили три тела при тушении заброшенного вагончика в Биробиджане, обстоятельства гибели людей пока неясны, рассказали в УМЧС по Еврейской автономной области. В ведомстве РИА Новости уточнили, что пожарные не ожидали найти тела в вагончике. Обстоятельства гибели людей остаются под вопросом. "Там пепел почти от людей..., там ничего не осталось. Когда нас вызвали, все было в огне, никто даже не предположил, что там могут быть люди. Просто стоит вагон — ни печки, ни электричества. Горит, ну как "заброшки"... Вообще были ли они (трое погибших - ред.) живые до того - никто сейчас не знает", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230201/pozhar-1849109990.html
биробиджан
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8788726bebc4f39cb0a81f43ce22686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, россия
Происшествия, Биробиджан, Еврейская автономная область, Россия
06:00 02.02.2023
 
В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике

УМЧС: пожарные обнаружили три тела при тушении заброшенного вагончика в Биробиджане

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Пожарные обнаружили три тела при тушении заброшенного вагончика в Биробиджане, обстоятельства гибели людей пока неясны, рассказали в УМЧС по Еврейской автономной области.
"Сегодня утром пожарные выехали по сообщению о том, что деревянный вагончик объят пламенем. Строение было неэлектрифицированным и без печного отопления. При проливке конструкций огнеборцами были обнаружены тела трёх человек", - говорится в публикации в Telegram-канале областного УМЧС.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что пожарные не ожидали найти тела в вагончике. Обстоятельства гибели людей остаются под вопросом.
"Там пепел почти от людей..., там ничего не осталось. Когда нас вызвали, все было в огне, никто даже не предположил, что там могут быть люди. Просто стоит вагон — ни печки, ни электричества. Горит, ну как "заброшки"... Вообще были ли они (трое погибших - ред.) живые до того - никто сейчас не знает", - рассказали в пресс-службе.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 23:58
В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика
 
ПроисшествияБиробиджанЕврейская автономная областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала