https://ria.ru/20230202/pozhar-1849124470.html

В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике

В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике - РИА Новости, 02.02.2023

В Биробиджане пожарные нашли три тела в сгоревшем вагончике

Пожарные обнаружили три тела при тушении заброшенного вагончика в Биробиджане, обстоятельства гибели людей пока неясны, рассказали в УМЧС по Еврейской... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:00

2023-02-02T06:00

2023-02-02T06:00

происшествия

биробиджан

еврейская автономная область

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Пожарные обнаружили три тела при тушении заброшенного вагончика в Биробиджане, обстоятельства гибели людей пока неясны, рассказали в УМЧС по Еврейской автономной области. В ведомстве РИА Новости уточнили, что пожарные не ожидали найти тела в вагончике. Обстоятельства гибели людей остаются под вопросом. "Там пепел почти от людей..., там ничего не осталось. Когда нас вызвали, все было в огне, никто даже не предположил, что там могут быть люди. Просто стоит вагон — ни печки, ни электричества. Горит, ну как "заброшки"... Вообще были ли они (трое погибших - ред.) живые до того - никто сейчас не знает", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230201/pozhar-1849109990.html

биробиджан

еврейская автономная область

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происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, россия