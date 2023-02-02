https://ria.ru/20230202/pomosch-1849347457.html

Церковному центру помощи беженцам в Москве требуются продукты

Церковному центру помощи беженцам в Москве требуются продукты - РИА Новости, 02.02.2023

Церковному центру помощи беженцам в Москве требуются продукты

Церковному штабу помощи беженцам в Москве, в который ежедневно обращаются до 150 человек, нужны продукты, детское питание, средства гигиены, сообщил синодальный РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:35

2023-02-02T18:35

2023-02-02T18:37

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московский патриархат

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Церковному штабу помощи беженцам в Москве, в который ежедневно обращаются до 150 человек, нужны продукты, детское питание, средства гигиены, сообщил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата. "К сожалению, поток беженцев не заканчивается. Люди приходят в наш штаб каждый день: 100-150 человек. Прежде всего, им нужны продукты и предметы первой необходимости, так как многим беженцам не хватает собственных средств на их приобретение – им приходится оплачивать жилье. Но возможности штаба не безграничны, наши продуктовые запасы заканчиваются, поэтому мы снова просим поддержать работу штаба продуктами питания. В предыдущие сборы на наш призыв откликнулось много людей, и мы смогли помочь тысячам беженцев", - цитирует слова координатора церковного штаба Натальи Ерёмичевой синодальный отдел по благотворительности. В первую очередь требуется детское питание, макароны, крупы, мясные и рыбные консервы, сахар, подсолнечное масло, чай. Полный список продуктов, которые можно передать для беженцев, размещен на сайте синодального отдела по благотворительности. Продукты можно приносить как лично, так и оплатив онлайн-доставку в церковный центр сбора и выдачи гуманитарной помощи по адресу: улица Николоямская, дом 57, строение 7. Центр работает ежедневно с 10.00 до 19.00, кроме вторника и среды. Также в центр можно передать средства гигиены, бытовую химию, постельное белье, подушки, одеяла, полотенца, раскладушки и детские коляски. Церковный штаб помощи беженцам в Москве создан в начале марта 2022 года при Синодальном отделе по благотворительности. Здесь можно получить продукты, одежду, обувь, предметы быта, средства гигиены, лекарства, юридическую консультацию, помощь с оформлением пособий и документов, размещением и трудоустройством, психологическую и духовную поддержку. Всего с 10 марта в штаб помощи поступило 34 760 обращений беженцев.

https://ria.ru/20230201/lukashenko-1848846639.html

https://ria.ru/20230126/plennye-1847646865.html

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