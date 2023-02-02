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Вице-президент США призвала к реформе полиции - РИА Новости, 02.02.2023
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Вице-президент США призвала к реформе полиции
Вице-президент США призвала к реформе полиции - РИА Новости, 02.02.2023
Вице-президент США призвала к реформе полиции
Вице-президент США Камала Харрис поучаствовала в прощании с молодым афроамериканцем Тайре Николсом, которого насмерть забили полицейские в городе Мемфисе, и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T02:58
2023-02-02T02:58
в мире
сша
мемфис
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис поучаствовала в прощании с молодым афроамериканцем Тайре Николсом, которого насмерть забили полицейские в городе Мемфисе, и призвала конгресс утвердить масштабную реформу правоохранительных органов. Американскую общественность шокировали жестокие кадры расправы над Николсом, которого пятеро офицеров, тоже афроамериканцев, избивали кулаками, ногами и дубинками, периодически применяя электрошокеры и газовые баллончики. "Эта жестокость не была во имя общественной безопасности, не в интересах защиты общества. Потому что мы обязаны спросить: не отвечало ли интересам общественной безопасности то, что Тайре Николс был бы с нами сегодня? Не имел ли и он права на безопасность?" - сказала Харрис, выступая на церемонии в Мемфисе. Она потребовала от законодателей принять разработанные ею еще в бытность сенатором закон о полицейской реформе, названный в память о Джордже Флойде – еще одной жертве жестокости правоохранительных органов. Попрощаться с Николсом в Мемфис съехались лидеры движения BLM (Black Lives Matter – жизни чернокожих имеют значение), в том числе проповедник Ал Шарптон и адвокат Бен Крамп. Гибель молодого человека спровоцировала многочисленные акции протеста, но они не переросли в массовые беспорядки, мародерство и насилие.
https://ria.ru/20230202/makkarti-1849117017.html
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в мире, сша, мемфис, камала харрис, джордж флойд, джо байден
В мире, США, Мемфис, Камала Харрис, Джордж Флойд, Джо Байден
02:58 02.02.2023
 
Вице-президент США призвала к реформе полиции

Вице-президент США Харрис на прощании с убитым афроамериканцем призвала к реформе полиции

© AP Photo / Justin Sullivan/PoolКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Justin Sullivan/Pool
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис поучаствовала в прощании с молодым афроамериканцем Тайре Николсом, которого насмерть забили полицейские в городе Мемфисе, и призвала конгресс утвердить масштабную реформу правоохранительных органов.
Американскую общественность шокировали жестокие кадры расправы над Николсом, которого пятеро офицеров, тоже афроамериканцев, избивали кулаками, ногами и дубинками, периодически применяя электрошокеры и газовые баллончики.
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"Эта жестокость не была во имя общественной безопасности, не в интересах защиты общества. Потому что мы обязаны спросить: не отвечало ли интересам общественной безопасности то, что Тайре Николс был бы с нами сегодня? Не имел ли и он права на безопасность?" - сказала Харрис, выступая на церемонии в Мемфисе.
Она потребовала от законодателей принять разработанные ею еще в бытность сенатором закон о полицейской реформе, названный в память о Джордже Флойде – еще одной жертве жестокости правоохранительных органов.
"(Президент США) Джо Байден его подпишет. Не следует с этим тянуть... Это не подлежит обсуждению", - заявила Харрис.
Попрощаться с Николсом в Мемфис съехались лидеры движения BLM (Black Lives Matter – жизни чернокожих имеют значение), в том числе проповедник Ал Шарптон и адвокат Бен Крамп. Гибель молодого человека спровоцировала многочисленные акции протеста, но они не переросли в массовые беспорядки, мародерство и насилие.
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