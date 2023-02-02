https://ria.ru/20230202/politsiya-1849118505.html

Вице-президент США призвала к реформе полиции

Вице-президент США призвала к реформе полиции - РИА Новости, 02.02.2023

Вице-президент США призвала к реформе полиции

Вице-президент США Камала Харрис поучаствовала в прощании с молодым афроамериканцем Тайре Николсом, которого насмерть забили полицейские в городе Мемфисе, и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T02:58

2023-02-02T02:58

2023-02-02T02:58

в мире

сша

мемфис

камала харрис

джордж флойд

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592599377_0:174:2741:1716_1920x0_80_0_0_3811b899c49d846cbc018410db513ce4.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис поучаствовала в прощании с молодым афроамериканцем Тайре Николсом, которого насмерть забили полицейские в городе Мемфисе, и призвала конгресс утвердить масштабную реформу правоохранительных органов. Американскую общественность шокировали жестокие кадры расправы над Николсом, которого пятеро офицеров, тоже афроамериканцев, избивали кулаками, ногами и дубинками, периодически применяя электрошокеры и газовые баллончики. "Эта жестокость не была во имя общественной безопасности, не в интересах защиты общества. Потому что мы обязаны спросить: не отвечало ли интересам общественной безопасности то, что Тайре Николс был бы с нами сегодня? Не имел ли и он права на безопасность?" - сказала Харрис, выступая на церемонии в Мемфисе. Она потребовала от законодателей принять разработанные ею еще в бытность сенатором закон о полицейской реформе, названный в память о Джордже Флойде – еще одной жертве жестокости правоохранительных органов. Попрощаться с Николсом в Мемфис съехались лидеры движения BLM (Black Lives Matter – жизни чернокожих имеют значение), в том числе проповедник Ал Шарптон и адвокат Бен Крамп. Гибель молодого человека спровоцировала многочисленные акции протеста, но они не переросли в массовые беспорядки, мародерство и насилие.

https://ria.ru/20230202/makkarti-1849117017.html

https://ria.ru/20230131/ssha-1848755527.html

сша

мемфис

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мемфис, камала харрис, джордж флойд, джо байден