Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии
Посол России Любинский: самостоятельность внешнеполитического курса Вены вызывает вопросы
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает вопросы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя объявление Австрией четырех российских дипломатов персоной нон грата.
"Все больше вопросов у нас вызывает самостоятельность внешнеполитического курса альпийской республики", - говорится в заявлении посла, опубликованном в официальном аккаунте диппредставительства в Telegram-канале.
Он уточнил, что в полученных утром 2 февраля раздельных нотах федерального министерства европейских и международных дел Австрии в адрес посольства и постпредства при международных организациях дипломаты РФ обратили внимание на формулировку, что министерство "вынуждено" объявить четырех сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата.
"Кто принуждает Австрию - остается за скобками, но представить себе несложно", - заключил Любинский.
Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персоной нон грата четырех российских дипломатов: двое - из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
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