https://ria.ru/20230202/politika-1849333940.html

Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии

Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии - РИА Новости, 02.02.2023

Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии

Самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает вопросы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя объявление Австрией четырех... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:58

2023-02-02T17:58

2023-02-02T17:58

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает вопросы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя объявление Австрией четырех российских дипломатов персоной нон грата. Он уточнил, что в полученных утром 2 февраля раздельных нотах федерального министерства европейских и международных дел Австрии в адрес посольства и постпредства при международных организациях дипломаты РФ обратили внимание на формулировку, что министерство "вынуждено" объявить четырех сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. "Кто принуждает Австрию - остается за скобками, но представить себе несложно", - заключил Любинский. Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персоной нон грата четырех российских дипломатов: двое - из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.

https://ria.ru/20221230/avstriya-1842533936.html

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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский, оон