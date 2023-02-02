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Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии - РИА Новости, 02.02.2023
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Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии
Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии - РИА Новости, 02.02.2023
Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии
Самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает вопросы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя объявление Австрией четырех... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:58
2023-02-02T17:58
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает вопросы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя объявление Австрией четырех российских дипломатов персоной нон грата. Он уточнил, что в полученных утром 2 февраля раздельных нотах федерального министерства европейских и международных дел Австрии в адрес посольства и постпредства при международных организациях дипломаты РФ обратили внимание на формулировку, что министерство "вынуждено" объявить четырех сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. "Кто принуждает Австрию - остается за скобками, но представить себе несложно", - заключил Любинский. Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персоной нон грата четырех российских дипломатов: двое - из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский, оон
В мире, Австрия, Россия, Вена, Дмитрий Любинский, ООН
17:58 02.02.2023
 
Посол России усомнился в самостоятельности внешней политики Австрии

Посол России Любинский: самостоятельность внешнеполитического курса Вены вызывает вопросы

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает вопросы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя объявление Австрией четырех российских дипломатов персоной нон грата.
"Все больше вопросов у нас вызывает самостоятельность внешнеполитического курса альпийской республики", - говорится в заявлении посла, опубликованном в официальном аккаунте диппредставительства в Telegram-канале.
Он уточнил, что в полученных утром 2 февраля раздельных нотах федерального министерства европейских и международных дел Австрии в адрес посольства и постпредства при международных организациях дипломаты РФ обратили внимание на формулировку, что министерство "вынуждено" объявить четырех сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата.
"Кто принуждает Австрию - остается за скобками, но представить себе несложно", - заключил Любинский.
Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персоной нон грата четырех российских дипломатов: двое - из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
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В миреАвстрияРоссияВенаДмитрий ЛюбинскийООН
 
 
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