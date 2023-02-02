https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849171766.html

МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора

МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора - РИА Новости, 02.02.2023

МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил льготное финансирование инжиниринговой компании, создающей и внедряющей инновационные решения для... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:08

2023-02-02T11:08

2023-02-02T11:08

новости компаний - экономика

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил льготное финансирование инжиниринговой компании, создающей и внедряющей инновационные решения для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Банк открыл для ООО "Аэрогаз" кредитную линию на сумму 500 миллионов рублей. "Зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволило компании привлечь средства на льготных условиях под 3% годовых на три года в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", уточняется в сообщении."Поддержка высокотехнологичных компаний – одно из магистральных направлений работы Корпорации МСП. Для этого мы используем весь спектр имеющихся механизмов, включая "зонтичные" поручительства. Они дают возможность малым и средним предприятиям при недостатке или отсутствии залога не просто привлечь средства в свой бизнес, а сделать это на максимально выгодных условиях", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что полученное финансирование компания планирует направить на пополнение оборотных средств для исполнения заключаемых контрактов с крупнейшими компаниями газового и нефтяного рынка.Одним из проектов "Аэрогаза" является создание мобильных установок для подготовки и переработки нефти и газа, а также утилизации попутного газа. Решения основанной в 1992 году компании внедрены на предприятиях "Новатэка", "Роснефти", "Газпром нефти", VolgaGas, а также казахстанской "КазМунайГаз".

https://ria.ru/20230126/bank-1847572500.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, корпорация мсп, мсп банк, россия