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МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора - РИА Новости, 02.02.2023
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МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора
МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора - РИА Новости, 02.02.2023
МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил льготное финансирование инжиниринговой компании, создающей и внедряющей инновационные решения для... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:08
2023-02-02T11:08
новости компаний - экономика
корпорация мсп
мсп банк
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил льготное финансирование инжиниринговой компании, создающей и внедряющей инновационные решения для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Банк открыл для ООО "Аэрогаз" кредитную линию на сумму 500 миллионов рублей. "Зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволило компании привлечь средства на льготных условиях под 3% годовых на три года в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", уточняется в сообщении."Поддержка высокотехнологичных компаний – одно из магистральных направлений работы Корпорации МСП. Для этого мы используем весь спектр имеющихся механизмов, включая "зонтичные" поручительства. Они дают возможность малым и средним предприятиям при недостатке или отсутствии залога не просто привлечь средства в свой бизнес, а сделать это на максимально выгодных условиях", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что полученное финансирование компания планирует направить на пополнение оборотных средств для исполнения заключаемых контрактов с крупнейшими компаниями газового и нефтяного рынка.Одним из проектов "Аэрогаза" является создание мобильных установок для подготовки и переработки нефти и газа, а также утилизации попутного газа. Решения основанной в 1992 году компании внедрены на предприятиях "Новатэка", "Роснефти", "Газпром нефти", VolgaGas, а также казахстанской "КазМунайГаз".
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новости компаний - экономика, корпорация мсп, мсп банк, россия
Новости компаний - Экономика, Корпорация МСП, МСП Банк, Россия
11:08 02.02.2023
 

МСП Банк поддержал инжиниринговую компанию из нефтегазового сектора

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил льготное финансирование инжиниринговой компании, создающей и внедряющей инновационные решения для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк открыл для ООО "Аэрогаз" кредитную линию на сумму 500 миллионов рублей. "Зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволило компании привлечь средства на льготных условиях под 3% годовых на три года в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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"Поддержка высокотехнологичных компаний – одно из магистральных направлений работы Корпорации МСП. Для этого мы используем весь спектр имеющихся механизмов, включая "зонтичные" поручительства. Они дают возможность малым и средним предприятиям при недостатке или отсутствии залога не просто привлечь средства в свой бизнес, а сделать это на максимально выгодных условиях", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что полученное финансирование компания планирует направить на пополнение оборотных средств для исполнения заключаемых контрактов с крупнейшими компаниями газового и нефтяного рынка.
"Благодаря тому, что Корпорация МСП берет на себя часть рисков, банк имеет возможность не закладывать их в окончательную стоимость кредита. В этом году с механизмом "зонтичных" поручительств финансирование уже получили более 26 тысяч предпринимателей по всей стране", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
Одним из проектов "Аэрогаза" является создание мобильных установок для подготовки и переработки нефти и газа, а также утилизации попутного газа. Решения основанной в 1992 году компании внедрены на предприятиях "Новатэка", "Роснефти", "Газпром нефти", VolgaGas, а также казахстанской "КазМунайГаз".
 
Новости компаний - ЭкономикаКорпорация МСПМСП БанкРоссия
 
 
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